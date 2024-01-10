¿Dónde encuentro la lista de mis pedidos de impresión y facturas?

Para los pedidos de dropshipping, lee este artículo. Para los pedidos web hechos directamente en creativehub, sigue leyendo.

Puedes ver la lista de todos tus pedidos de impresión y descargar la factura de cada uno en tu cuenta de creativehub. Sigue estos pasos:

Inicia sesión en tu cuenta de creativehub Ve al menú desplegable de ajustes Selecciona «Print orders» (pedidos de impresión) entre las opciones

En esta página puedes ver el estado de tu pedido, consultar sus detalles y descargar la factura.

Si quieres actualizar tu dirección de facturación para futuros pedidos, haz clic en «Billing» (facturación) en el menú de la izquierda y edita «Invoice details» (datos de factura)