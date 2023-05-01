¿Puedo reclamar la devolución del impuesto sobre las ventas (IVA) por los pedidos que hago?

La devolución del impuesto sobre las ventas (IVA) que has abonado por tus pedidos online.

¿Puedo reclamar la devolución del impuesto sobre las ventas?

Si estás inscrito como contribuyente del impuesto sobre las ventas (IVA) en el Reino Unido entonces sí, podrías compensar el impuesto abonado con el que percibes en nombre de la hacienda británica HMRC.

Te aconsejamos que consultes con las normas de tu país de residencia o del país donde está registrada tu empresa para saber si puedes compensar el impuesto sobre las ventas del Reino Unido (VAT) con el impuesto de tu país.

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