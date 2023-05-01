¿Cuándo tengo que abonar el impuesto sobre las ventas (IVA) por los pedidos de impresión?

Averigua cuándo te vamos a cobrar el IVA por tus pedidos online.

El impuesto sobre las ventas se calcula en base a la dirección de entrega de la impresión. Estas son las reglas:

Si tu impresión se va a entregar en el Reino Unido

Si tu impresión se entrega en el Reino Unido, siempre te cobramos el impuesto sobre las ventas (IVA).

Si tu impresión se va a entregar dentro de la UE y no estás inscrito como contribuyente del impuesto sobre las ventas

Si tu impresión se entrega dentro de la UE y no estás inscrito como contribuyente del impuesto sobre las ventas de tu país de residencia de la UE, entonces siempre te cobramos el impuesto sobre las ventas (IVA).

Si tu impresión se va a entregar dentro de la UE y estás inscrito como contribuyente del impuesto sobre las ventas

Si entregamos tu impresión dentro de la UE y estás inscrito como contribuyente del impuesto sobre las ventas (IVA) en tu país de residencia de la UE y nos facilitas tu número de inscripción vigente como contribuyente de la UE, entonces no te cobramos el impuesto sobre las ventas (IVA).

Si tu impresión se va a entregar fuera de la UE

Si entregamos tu impresión fuera de la UE, no te cobramos el impuesto sobre la ventas (IVA).

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