¿Recibo una factura del impuesto sobre las ventas (IVA) con mi pedido de impresión?

Comprende las facturas del IVA respecto a tus pedidos online.
¿Recibo una factura del IVA?
Sí, te mandamos una factura por email por cada pedido que realizas y donde puedes ver cuánto impuesto (IVA) has tenido que abonar por el pedido.
Puedes usarla para reclamar la devolución del impuesto sobre las ventas (IVA) si estás inscrito como contribuyente al impuesto (IVA) en el Reino Unido.
Creo que se me ha aplicado el IVA por error
Si crees que se te ha aplicado el impuesto sobre las ventas (IVA) por error, por favor contacta con nosotros y habla con un miembro de nuestro atento equipo.