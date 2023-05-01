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¿Cuánta extensión de tierra protegéis con el World Land Trust?

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Descubre cuánta extensión de tierra ayudamos a proteger.

¿Cuánta extensión de tierra se protege?

  • Cada vez que un nuevo usuario realiza una compra online con nosotros (min. €28), financiamos el World Land Trust para que cada año pueda comprar 25 m2 de hábitat natural. 
  • Esto también se consigue mediante nuestro programa de referencia en el que se ofrece un descuento del 25% en el primer pedido de cada nuevo usuario referido. 
  • Si introduces a 10 usuarios que gastan cada uno un mínimo de €28, estás salvando, cada año, un pedazo de tierra natural del tamaño de un campo de tenis.

¿Cómo puedo referir a nuevos usuarios?

Para averiguar cómo referir a nuevos usuarios y proteger la fauna con cada uno de ellos, haz clic aquí.

Actualizado el 15 abril 2021

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