¿Cuánta extensión de tierra protegéis con el World Land Trust?

Descubre cuánta extensión de tierra ayudamos a proteger.
¿Cuánta extensión de tierra se protege?
- Cada vez que un nuevo usuario realiza una compra online con nosotros (min. €28), financiamos el World Land Trust para que cada año pueda comprar 25 m2 de hábitat natural.
- Esto también se consigue mediante nuestro programa de referencia en el que se ofrece un descuento del 25% en el primer pedido de cada nuevo usuario referido.
- Si introduces a 10 usuarios que gastan cada uno un mínimo de €28, estás salvando, cada año, un pedazo de tierra natural del tamaño de un campo de tenis.
¿Cómo puedo referir a nuevos usuarios?
Para averiguar cómo referir a nuevos usuarios y proteger la fauna con cada uno de ellos, haz clic aquí.