¿Qué significa para theprintspace ser neutro en carbono?

Averigua por qué compensamos todas nuestras emisiones de carbono.

El cambio climático es una amenaza global que impacta la vida de todos los seres humanos de nuestro planeta.

Es fundamental que todos los individuos, negocios, organizaciones y gobiernos contribuyan a un objetivo común, el de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Los analistas de la empresa Carbon Footprint han calculado el impacto de theprintspace en el ambiente usando los factores de conversión 2018 desarrollados por el Departamento Gubernamental del Reino Unido para el Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (Defra) y el Departamento de Estrategia Empresarial, Energética e Industrial (BEIS).

Tras un análisis interno de nuestro impacto ambiental, hemos hecho cambios inmediatos para reducir tanto como sea posible nuestras emisiones de carbono.

Donde no haya sido esto posible, hemos utilizado Gold Standard para compensar las emisiones de carbono, tal como lo aconsejan Amigos de la Tierra, Greenpeace y WWF UK. Theprintspace invierte, a través de Gold Standard, en proyectos de energía renovable.

Compensar nuestras emisiones de carbono es antes que nada una alternativa a corto plazo y no una solución a largo plazo. Siempre estamos buscando maneras de reducir aún más nuestras emisiones y seguimos haciendo los cambios necesarios a lo largo del camino.