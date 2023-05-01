¿Por qué es importante para theprintspace ser neutro en carbono?

Infórmate sobre la neutralidad en carbono y por qué es importante para nosotros.

Nuestro planeta y la supervivencia de nuestra fauna están amenazados.

El sector de la TI mundial es responsable del 8% de las emisiones de carbono, una de las mayores causas de cambio climático que está teniendo un impacto desastroso en los hábitats naturales y la fauna.

Tras mucho investigar, nos asombra descubrir que muchos sistemas similares al nuestro no tienen política de medio ambiente, deseamos por lo tanto darte la opción de usar un sistema neutro en carbono.

Cuando nuestros clientes usan el servicio completamente neutro en carbono, les estamos garantizando que su uso contribuirá lo menos posible a su impacto ambiental.

Puedes hacer un seguimiento de las emisiones de CO2 que has evitado que se emitan usando nuestro servicio en la pantalla principal de tu cuenta online.