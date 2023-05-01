¿Por qué ayudáis al World Land Trust a proteger hábitats naturales?

El por qué de nuestro compromiso con la sostenibilidad.

Theprintspace es un servicio neutro en carbono con una simple filosofía; somos una empresa privada con ánimo de lucro que quiere contribuir con acciones positivas a un planeta sostenible.

Opinamos que las empresas, más que los individuos, deberían ofrecer o trabajar para poder ofrecer soluciones a nuestra urgencia climática, y para ello creemos que todas las empresas deberían usar sus fuerzas económicas a fin de impulsar la sostenibilidad medioambiental.

El sector de la TI contribuye actualmente en torno al 8% de las emisiones de carbono mundiales, y para nosotros es importante dar a nuestros usuarios una plataforma creativa que se esfuerce en minimizar su propio impacto ambiental.