¿Cómo puedo referir una persona a theprintspace?

Averigua cómo referir una persona a theprintspace y descubre los beneficios.

Referir gente a theprintspace tiene muchos beneficios. Además de obtener crédito para tus impresiones, cuando refieres a una persona financiamos la compra de 25m2 de espacio verde natural a través del World Land Trust.

Descubre tu código único

Si quieres referir a un amigo, primero tienes que iniciar sesión en tu cuenta de creativehub y hacer clic en tu nombre que aparece en la parte superior derecha de la pantalla para poder ir a tus ajustes de cuenta.

Luego vas a ‘referencias’. En esta página encontrarás tu código único de referencia.

Haz clic en el botón ‘copia código’ y mándaselo a tu amigo por la mensajería que prefieras.

Canjea un código

Ahora le toca a tu amigo; primero tendrá que crear una cuenta en creativehub.

Después de eso y cuando esté listo para efectuar una compra de más de €56 y que haya añadido el producto a su cesta de la compra, tendrá que introducir el código que le has mandado en el cuadro ‘Canjear Código’.

Recibirá instantáneamente un descuento del 25% en su compra.

Es entonces, cuando haya realizado su pedido, que tu código de referencia estará activado. De ahí en adelante, cada vez que tu amigo haga un pedido, recibirás crédito por un valor igual al 10% de todas las compras que haga ese amigo en los primeros 365 días.

Por favor toma nota de que tienes que tener una tarjeta de pago almacenada en tu cuenta para poder referir a un amigo.