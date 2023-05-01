¿Qué es el World Land Trust?

Infórmate sobre el trabajo medioambiental que lleva a cabo el World Land Trust.

El World Land Trust es una organización benéfica de conservación internacional que protege y gestiona de manera sostenible los ecosistemas naturales en más de 20 países.

Aportan fondos y experiencia a lugares del mundo que los necesitan desesperadamente, al tiempo que dan pleno control a la gente que vive en esa tierra los 365 días del año.

De esta forma son capaces de desarrollar colaboraciones con individuos de la localidad, comunidades y organizaciones para cultivar apoyo y compromiso. También forman cazadores furtivos como guardabosques, aportando más seguridad y empleos locales seguros.

El World Land Trust, que tiene como patrocinador a Sir David Attenborough, lleva a cabo el trabajo fundamental de salvar el planeta para futuras generaciones. Cada donación contribuye a proteger un área de tierra cada vez más grande cuya fauna también se gestiona, y que de otro modo sería destruido.