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¿Cómo ayudáis a proteger los hábitats naturales con World Land Trust?

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Averigua cómo nos estamos comprometiendo con la sostenibilidad.

¿Cómo funciona?

  • Cada vez que un nuevo usuario realiza una compra online con nosotros (min. €28), financiamos el World Land Trust para que compre 25m2 de hábitat natural al año.
  • Nuestro programa de referencia fomenta esto aún más: ofrecemos a cada nuevo usuario referido un descuento del 25% en su primer pedido. 
  • Si introduces a 10 usuarios que gastan por lo menos €28, estarías salvando un pedazo de tierra natural del tamaño de un campo de tenis.

Esto no es más que el comienzo de una odisea. A medida que se vayan uniendo nuevos usuarios y que vayamos creciendo, tendremos más recursos que dedicar y donar al World Land Trust. 

Para arrancar con esta iniciativa, hemos contribuido al World Land Trust para que puedan comprar 36 423 m2 de hábitat natural.

¿Cómo puedo referir a un nuevo usuario?

Para averiguar cómo referir a nuevos usuarios y proteger hábitats naturales, haz clic aquí.

Actualizado el 15 abril 2021

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