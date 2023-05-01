¿Cómo ayudáis a proteger los hábitats naturales con World Land Trust?

Averigua cómo nos estamos comprometiendo con la sostenibilidad.
¿Cómo funciona?
- Cada vez que un nuevo usuario realiza una compra online con nosotros (min. €28), financiamos el World Land Trust para que compre 25m2 de hábitat natural al año.
- Nuestro programa de referencia fomenta esto aún más: ofrecemos a cada nuevo usuario referido un descuento del 25% en su primer pedido.
- Si introduces a 10 usuarios que gastan por lo menos €28, estarías salvando un pedazo de tierra natural del tamaño de un campo de tenis.
Esto no es más que el comienzo de una odisea. A medida que se vayan uniendo nuevos usuarios y que vayamos creciendo, tendremos más recursos que dedicar y donar al World Land Trust.
Para arrancar con esta iniciativa, hemos contribuido al World Land Trust para que puedan comprar 36 423 m2 de hábitat natural.
¿Cómo puedo referir a un nuevo usuario?
Para averiguar cómo referir a nuevos usuarios y proteger hábitats naturales, haz clic aquí.