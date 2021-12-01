7 pasos sencillos para empezar a vender arte online con Etsy

Te guiamos, paso a paso, para que empieces a vender tu arte online con creativehub y Etsy.

Paso 1: Abre una cuenta creativehub gratis

Regístrate aquí para abrir tu cuenta gratis. Si ya tienes cuenta, simplemente inicia sesión.

Paso 2: Sube archivos y elige la configuración en creativehub

Cuando entres en tu cuenta creativehub, verás una página con opciones.

Selecciona el cartel ‘Vende arte online’ y sigue el corto tutorial para configurar tus productos.

Paso 3: Crea tu tienda en Etsy

Ahora vete a Etsy y abre una cuenta.

Cuando hayas creado tu cuenta, vete al menú principal de configuración, selecciona la opción ‘Sell on Etsy’ (Vende en Etsy) y sigue los pasos para crear tu tienda Etsy. ¡Debes realizar este paso para poder conectarte con creativehub!

Durante este proceso de configuración, Etsy te pedirá que crees un producto para seguir avanzando. Configura un producto manual. Podrás eliminarlo más tarde.

Paso 4: Conecta tu cuenta creativehub a tu tienda Etsy

Vuelve a tu cuenta gratis de creativehub.

Accede al menú principal desplegable haciendo clic en tu nombre/avatar en la esquina superior derecha.

Haz clic en ‘Configuración tienda de arte’’.

Selecciona ‘Integraciones’ en las opciones del menú que aparece a la izquierda de la pantalla.

Selecciona el botón ‘Conectar’ junto al logo de Etsy.

Inicia sesión en tu cuenta Etsy, y conecta las dos cuentas.

Paso 5: Importa tus productos a tu tienda Etsy

Cuando hayas marcado el precio de tus impresiones (paso 2), estas aparecerán en la ‘Lista de productos’ de tu cuenta creativehub.

Esta se encuentra en ‘Configuración tienda de arte’ > ‘Lista de productos’.

Primero selecciona tu ‘Método para tarifa de envío’’. Haz clic aquí para más información.

Después, haz clic en ‘Importar todo’ si quieres mandar todos tus productos a Etsy. También tienes la opción de Importar un producto a la vez.

Ten en cuenta que Etsy exige la ‘cantidad en stock’ de todos los productos. Por esta razón, importamos los productos que has configurado como ediciones abiertas con un suministro predeterminado de 999 (puedes editar esta cantidad en Etsy).

Tus productos de edición limitada se importan con la cantidad en stock que determinas en tu configuración. Your products with limited editions saved will import with a stock quantity that reflects this.

Puedes ver abajo un ejemplo de productos en Etsy con edición limitada de 100, y edición abierta (999).

Haz clic aquí para obtener más información sobre las tarifas de Etsy.

Paso 6: Añade una tarjeta de pago para que se puedan realizar los pedidos

Cuando vendas una impresión en tu tienda Etsy, el cliente abonará el importe total con el método de pago que hayas elegido y configurado en los ajustes principales de Etsy.

Después, te debitaremos por separado los costes de producción y la tarifa de envío.

Tendrás que añadir una tarjeta de banco a tu cuenta creativehub para que podamos cobrar este pago.

Para ello, haz clic en el icono de tu perfil en la parte superior derecha de la página y selecciona ‘Configuración tienda de arte’ en las opciones del menú desplegable.

Luego, haz clic en ‘Configuración de pago’ en el menú de la izquierda.

Paso 7: Genera tráfico en tu nueva tienda Etsy

¡Tu nueva tienda de arte online ya está lista!

Cuando se venda una impresión, nos encargaremos de realizar el pedido y enviarlo directamente a tu cliente en 2-5 días hábiles.

Ahora tienes que pensar en generar tráfico en tu tienda online.

Hay varias maneras de conseguirlo, por eso hemos elaborado un libro sobre este y otros temas. ¡Consigue una copia gratis aquí abajo!