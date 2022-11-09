Wie füge ich meine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer hinzu?

So aktualisierst du die Details der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in deinem Konto.

Schritt für Schritt

Wenn du eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer hast, kannst du die Details zu creativehub hinzufügen, so dass du die Kosten für bestimmte Aufträge senken kannst. Und so geht’s:

Melde dich bei deinem creativehub-Konto an und klicke auf deinen Namen in der oberen rechten Ecke der Seite.

Wähle ‘Kontoeinstellungen‘ > ‚Abrechnung’ aus

Füge die Details im Abschnitt „Steuer-Details“ hinzu.

Wenn du die erforderlichen Änderungen vorgenommen hast, denke daran, auf „Aktualisieren“ zu klicken.

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