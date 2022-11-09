Bestellen
Start/Dein Konto verwalten/Wie füge ich meine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer hinzu?

Wie füge ich meine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer hinzu?

Inhalt

So aktualisierst du die Details der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in deinem Konto.

Schritt für Schritt

Wenn du eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer hast, kannst du die Details zu creativehub hinzufügen, so dass du die Kosten für bestimmte Aufträge senken kannst. Und so geht’s:

  • Melde dich bei deinem creativehub-Konto an und klicke auf deinen Namen in der oberen rechten Ecke der Seite.
  • Wähle ‘Kontoeinstellungen‘ > ‚Abrechnung’ aus 
  • Füge die Details im Abschnitt „Steuer-Details“ hinzu.

Wenn du die erforderlichen Änderungen vorgenommen hast, denke daran, auf „Aktualisieren“ zu klicken.

Brauchst du noch Hilfe?

Nehme Kontakt mit unserem Team hier auf oder klicke auf das Chat-Symbol unten rechts, um mit einem Mitglied unseres Teams zu chatten.

Aktualisiert am 9 November 2022

War dieser Artikel hilfreich?

Ja, danke!Nicht wirklich

Ähnliche Artikel