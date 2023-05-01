Wprowadzenie do ram na wymiar

Wprowadzenie do ręcznie robionych ram na wymiar dedykowanych wizualnym dziełom sztuki.

W theprintspace wierzymy, że dobranie rozwiązania dla oprawy prac powinno być dostosowane indywidualnie do konkretnej pracy, aby uwydatniać jej charakter.

Nasi najwyższej rangi ramiarze rozumieją wymagania dotyczące oprawiania fotografii kolekcjonerskiej oraz dzieł sztuki.

Każda z naszych ram jest wykonana ręcznie i na wymiar, dopasowana do Twojego wydruku, co oznacza, że ​​nie musisz trzymać się standardowych rozmiarów fotograficznych lub rozmiarów typu A. Możesz drukować i oprawiać obrazy w dowolnych rozmiarach i formatach.

Jest wiele miejsc, w których można kupić gotowe ramki, jednak w większości przypadków będą to standardowe style oprawy dostępne tylko w standardowych rozmiarach fotograficznych lub rozmiarach typu A.

Kolejnym minusem takich miejsc jest sposób oprawy, w którym wydruk umieszczony w ramie dotyka szkła, co nie jest zalecane.

Przewodnik wideo: Wprowadzenie do oprawy dzieł sztuki

Style, które oferujemy

Oferujemy różne style oprawiania, takie jak: ramy tradycyjne, ramy pływające, ramy przestrzenne, ramy gablotowe, oraz wiele innych opcji.

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Niezwykle ważne jest dopilnowanie, aby wydruk nie przykleił się do szyby, zwłaszcza w przypadku wilgoci w powietrzu lub miejscu wystawienniczym.

W przypadku naszych ram standardowych, jeśli rama nie zawiera passe-partout, tworzymy w niej małe zaokrąglenie, aby utrzymać wydruk z dala od szyby. Wszystkie wykonane przez nas ramy są zaklejane taśmą i uszczelniane od tyłu.

Opcje wykończenia

Wybierając ramę z naturalnego drewna, masz do wyboru różne opcje wykończenia, którego możemy użyć: od wosku i szelaku po ręcznie malowane wykończenie z zamkniętymi narożnikami. W tym drugim przypadku połączenie narożne jest całkowicie niewidoczne.

Szkło

Dostępnych jest również kilka opcji szkła, które można wykorzystać do zwiększenia wartości kolekcjonerskiej ramy, na przykład szkło artystyczne o niskim współczynniku odbicia, Conservation Clear i szkło muzealne, które zapewnia najwyższą ochronę.

W związku z szeroką ofertą prezentacji i oprawy prac, przed zamówieniem należy podjąć wiele decyzji.

Jeśli mieszkasz w Londynie, zachęcamy do przyjścia i spotkania się z jednym z naszych ekspertów z zakresu oprawy obrazów, abyśmy przed przedstawieniem Ci oferty, mogli ustalić, jakie rozwiązania odpowiadają Twoim wymaganiom i budżetowi, zapewniając tym samym perfekcję każdego detalu projektu Twojej ramy.

Czas produkcji oprawy wynosi 10 dni roboczych.

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