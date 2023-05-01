Dodaj kartę płatniczą, aby realizować sprzedaż wydruków

Dowiedz się, jak dodać lub edytować sposób płatności, aby realizować Twoją sprzedaż.

W jaki sposób działają płatności w ramach sprzedaży wydruków?

Kiedy w Twoim sklepie Shopify dokonywana jest sprzedaż, klient wpłaca całą płatność bezpośrednio na Twoje konto Shopify. Kwota ta trafia na wyznaczone konto bankowe.

Następnie zostaniesz dodatkowo obciążony przez konto na creativehub kosztami produkcji i realizacji zamówienia.

Aby móc przetwarzać zamówienia sprzedaży wydruków artystycznych, musisz w ustawieniach sklepu z wydrukami w creativehub wprowadzić kartę płatniczą.

Jak mogę dodać dane mojej karty?