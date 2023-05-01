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Co to jest podatek od sprzedaży (VAT)?

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Jak zrozumieć podatek VAT i jego wpływ na ma zamawianie wydruków online. 

Co to jest podatek od sprzedaży?

W Wielkiej Brytanii podatek od sprzedaży nazywa się VAT-em. 

VAT to podatek, którym musisz obciążyć klientów kupujących od Ciebie produkt lub usługę. 

Opłata naliczana jest według różnych stawek w zależności od rodzaju towarów i usług oraz miejsca zakupu / skorzystania z usługi. 

creativehub jest skonfigurowana do prawidłowego naliczania podatku od sprzedaży (VAT) od zamówień wydruków na podstawie Twojego kraju zamieszkania.

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Zaktualizowano 15 kwietnia 2021

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