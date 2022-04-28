Nie widzę zaimportowanych produktów w moim sklepie Etsy

Jeśli po wykonaniu kroków z naszego przewodnika łączenia z Etsy zaimportujesz produkty do sklepu, znajdziesz je wśród ofert w wersji roboczej („Drafts”). Na stronie pojawią się dopiero wtedy, gdy opublikujesz je jako aktywne („Active”).

Jeśli produkty zostały zaimportowane, ale nie ma ich w „Drafts”, albo na liście produktów w creativehub widzisz komunikat „import error” (błąd importu), sprawdź następujące rzeczy: