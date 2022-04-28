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Nie widzę zaimportowanych produktów w moim sklepie Etsy

Jeśli po wykonaniu kroków z naszego przewodnika łączenia z Etsy zaimportujesz produkty do sklepu, znajdziesz je wśród ofert w wersji roboczej („Drafts”). Na stronie pojawią się dopiero wtedy, gdy opublikujesz je jako aktywne („Active”).

Jeśli produkty zostały zaimportowane, ale nie ma ich w „Drafts”, albo na liście produktów w creativehub widzisz komunikat „import error” (błąd importu), sprawdź następujące rzeczy:

  1. Upewnij się, że edycje limitowane na wariant nie przekraczają 999. Etsy ma limit stanu magazynowego 999 dla każdego SKU
  2. Usuń z nazwy pliku znaki specjalne, takie jak _ @ *. Upewnij się też, że nazwa pliku nie zaczyna się od cyfry. Pliki o nazwach zawierających wymienione znaki nie zaimportują się poprawnie do Etsy. Pamiętaj, że po zaimportowaniu produktu możesz edytować ofertę i dodać te znaki, jeśli są częścią tytułu pracy.
  3. Czy produkt zawiera zduplikowane warianty? „Border” (margines) i „Window Mount” (passe-partout) nie są klasyfikacją wariantu. Dlatego jeśli masz sam wydruk A4 & sam wydruk A4 z marginesem albo A2 w czarnej ramie z białym passe-partout & A2 w czarnej ramie z czarnym passe-partout, jest to traktowane jako duplikat i nie może zostać zaimportowane do sklepu. Usuń duplikat i spróbuj zaimportować ponownie.
  4. W ustawieniach dostawy Etsy sprawdź, czy twój profil wysyłki ma poprawny kod pocztowy nadania („Origin Postcode”). Nieprawidłowe kody pocztowe mogą powodować konflikty importu.
  5. Jeśli w ustawieniach dostawy Etsy używasz wycofanego profilu wysyłki „creativehub”, usuń ten profil i spróbuj zaimportować ponownie. Po udanym imporcie możesz utworzyć własny profil wysyłki.
  6. Choć zdarza się to rzadko, konflikt importu mogą powodować ustawienia twojego własnego profilu wysyłki. Dzieje się tak, gdy dla asortymentu używanych jest wiele profili lub obowiązują ograniczenia krajów. W ostateczności usuń wszystkie profile wysyłki i spróbuj zaimportować ponownie. Po udanym imporcie możesz utworzyć profile wysyłki na nowo.
Zaktualizowano październik 2026

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