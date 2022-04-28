Nie widzę zaimportowanych produktów w moim sklepie Etsy

Jeśli po wykonaniu kroków z naszego przewodnika łączenia z Etsy zaimportujesz produkty do sklepu, znajdziesz je wśród ofert w wersji roboczej („Drafts”). Na stronie pojawią się dopiero wtedy, gdy opublikujesz je jako aktywne („Active”).
Jeśli produkty zostały zaimportowane, ale nie ma ich w „Drafts”, albo na liście produktów w creativehub widzisz komunikat „import error” (błąd importu), sprawdź następujące rzeczy:
- Upewnij się, że edycje limitowane na wariant nie przekraczają 999. Etsy ma limit stanu magazynowego 999 dla każdego SKU
- Usuń z nazwy pliku znaki specjalne, takie jak _ @ *. Upewnij się też, że nazwa pliku nie zaczyna się od cyfry. Pliki o nazwach zawierających wymienione znaki nie zaimportują się poprawnie do Etsy. Pamiętaj, że po zaimportowaniu produktu możesz edytować ofertę i dodać te znaki, jeśli są częścią tytułu pracy.
- Czy produkt zawiera zduplikowane warianty? „Border” (margines) i „Window Mount” (passe-partout) nie są klasyfikacją wariantu. Dlatego jeśli masz sam wydruk A4 & sam wydruk A4 z marginesem albo A2 w czarnej ramie z białym passe-partout & A2 w czarnej ramie z czarnym passe-partout, jest to traktowane jako duplikat i nie może zostać zaimportowane do sklepu. Usuń duplikat i spróbuj zaimportować ponownie.
- W ustawieniach dostawy Etsy sprawdź, czy twój profil wysyłki ma poprawny kod pocztowy nadania („Origin Postcode”). Nieprawidłowe kody pocztowe mogą powodować konflikty importu.
- Jeśli w ustawieniach dostawy Etsy używasz wycofanego profilu wysyłki „creativehub”, usuń ten profil i spróbuj zaimportować ponownie. Po udanym imporcie możesz utworzyć własny profil wysyłki.
- Choć zdarza się to rzadko, konflikt importu mogą powodować ustawienia twojego własnego profilu wysyłki. Dzieje się tak, gdy dla asortymentu używanych jest wiele profili lub obowiązują ograniczenia krajów. W ostateczności usuń wszystkie profile wysyłki i spróbuj zaimportować ponownie. Po udanym imporcie możesz utworzyć profile wysyłki na nowo.