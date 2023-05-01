Jak zmienić zamówienie wydruków?

Dowiedz się, jak wprowadzić zmiany lub anulować zamówienie online po jego złożeniu.

Czy mogę zmienić moje zamówienie?

Niestety po złożeniu zamówienia online nie ma możliwości zmiany lub anulowania tego zamówienia online na creativehub, ale nie martw się, nadal możesz być w stanie je anulować.

Jak mogę anulować zamówienie?

Jeśli poinformujesz nas o tym w ciągu 1 godziny od złożenia zamówienia online, będziemy mogli je anulować, zaktualizować lub zwrócić Ci poniesione koszty.

Zadzwoń do nas, wyślij e-mail lub wiadomość tak szybko, jak to możliwe, podając numer referencyjny zamówienia creativehub. Opłaty nie powinny być jeszcze naliczone, chyba że zamówienie zostało już wydrukowane.

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