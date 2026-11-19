Zamów wydruk dokładnie w rozmiarze ramy. Rozmiary niestandardowe nie kosztują więcej, więc nie ma powodu zadowalać się najbliższym rozmiarem standardowym. Wydruki mają tolerancję przycinania do 1,5 mm z każdej strony, a jeśli wydruk ma być podklejony na podłożu, przed zamówieniem porównaj grubość gotowej pracy z głębokością wrębu ramy.

Wybór rozmiaru

Ramy w rozmiarze standardowym. Wydruk zamówiony w tym samym rozmiarze standardowym, na przykład 14 x 10 cali lub 12 x 8 cali, pasuje do ramy tego rozmiaru bez dodatkowego zapasu.

Wydruk zamówiony w tym samym rozmiarze standardowym, na przykład 14 x 10 cali lub 12 x 8 cali, pasuje do ramy tego rozmiaru bez dodatkowego zapasu. Ramy metryczne i inne. Wpisz dokładny rozmiar ramy. Najbliższy rozmiar w calach często nie jest wystarczająco bliski: standardowy wydruk 16 x 20 cali ma 50,8 x 40,6 cm, czyli odrobinę za dużo na ramę 50 x 40 cm.

Jak wpisać własny rozmiar, wyjaśnia artykuł Czy mogę zamówić wydruk w niestandardowym rozmiarze?

Tolerancja przycinania

Tolerancja do 1,5 mm z każdej strony to wartość maksymalna, a nie stała ilość, która zawsze jest odcinana. Jeśli dopasowanie jest ciasne, uwzględnij ją przy wyborze rozmiaru.

Wydruk na podłożu do własnej ramy

Jeśli chcesz mieć sztywny, płaski wydruk, który wsuniesz do istniejącej ramy, podklej go na podłożu takim jak Dibond, a nie na tekturze. Najpierw zmierz głębokość wrębu i porównaj ją z grubością gotowej pracy.

Dibond ma 3 mm grubości.

Hahnemühle Photo Rag podklejony na Dibond ma łącznie około 3,48 do 4 mm. Przy ciasnym dopasowaniu przyjmij górną wartość.

Przy każdym innym papierze i podłożu napisz nam, o jaką kombinację chodzi i co budujesz, a zdobędziemy dla ciebie dokładną grubość.

Porównanie Dibondu z innymi podkładami, na które podklejamy, zawiera poradnik czym jest wydruk podklejony.

Przy stosie lub albumie pomnóż grubość jednego arkusza przez liczbę arkuszy i dodaj tolerancję. Jeśli wydruki są podklejone, dodaj 3 mm na każdy wydruk na Dibond. Dane dotyczące papierów i podłoży znajdziesz w artykule Ile ważą i jaką grubość mają wasze papiery i podłoża do montażu?

Dokładny rozmiar gotowego panelu

Jeśli panel Dibond musi mieć dokładny rozmiar końcowy, podaj całkowity rozmiar gotowego panelu z wydrukiem, na przykład 42 x 52 cm, w polu wiadomości przy finalizacji zamówienia albo prześlij go nam z numerem zamówienia przez stronę kontaktową. Potwierdzimy go z tobą przed produkcją.

Wymiarów pracy na podłożu nie da się w pełni zagwarantować, dopóki montaż nie zostanie ukończony. Jeśli twój projekt wymaga dopasowania z zerową tolerancją, powiedz nam o tym przy zamawianiu, a nie po fakcie.

Czego nie robimy

Nie montujemy wydruków w ramach, które nam przysyłasz, i nie sprzedajemy samych passe-partout, więc wydruk dostajesz do samodzielnego oprawienia. Jeśli wolisz dostać gotową całość, każda rama z naszej usługi oprawy jest wykonywana na wymiar pod konkretny wydruk.

Jeśli jednak nie chcesz oprawiać wydruku samodzielnie, nasze ramy na wymiar powstają specjalnie pod niego, z wyborem stylów, passe-partout i szkła.