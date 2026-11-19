Nie. Oprawiamy i podklejamy wyłącznie wydruki, które sami wykonujemy, w naszych ramach i na naszych podkładach, a oprawę lub podklejanie zamawia się razem z wydrukiem. Nie możemy pracować na wydrukach wykonanych gdzie indziej, oryginalnych dziełach ani na ramach i panelach, które nam przyślesz.

Czego możemy się podjąć, a czego nie

Prośba Możliwe? Druk i oprawa albo druk i podklejenie w jednym zamówieniu Tak Włożenie wydruku do ramy dostarczonej przez ciebie Nie. Tylko nasze ramy Podklejenie wydruku na panel lub podkład, który nam przyślesz Nie Oprawa, podklejenie lub podklejenie na sucho (dry mount) prac, których nie drukowaliśmy, w tym oryginałów, rysunków, akwareli, litografii i wydruków wykonanych gdzie indziej Nie Naciągnięcie na krosno lub oprawa płótna dostarczonego przez ciebie Nie Wycięcie passe-partout do zdjęcia lub ramy, które już masz Nie. Passe-partout jest dostępne tylko z oprawionym wydrukiem zamówionym u nas Podklejenie wydruku, który dostarczyliśmy wcześniej Nie Oprawa wydruku, który dostarczyliśmy wcześniej Najpierw zapytaj. Oceniamy indywidualnie i niczego nie obiecujemy

Dlaczego to musi być jedno zamówienie

Wydruk przeznaczony do ramy lub do podklejenia powstaje inaczej niż wydruk luzem. Jest drukowany z naddatkami na przycięcie, a w przypadku podklejania także ze znacznikami cięcia, aby można go było wykończyć dokładnie na wymiar. Z tego samego powodu nie możemy podkleić wydruku, który został już wydany, był dotykany lub transportowany.

Dlatego zlecenie składa się jako jedno zamówienie na order.creativehub.io:

Prześlij plik i wybierz opcje wydruku. Dodaj ramę lub podklejenie do tego samego wydruku. Złóż zamówienie, aby wydruk oraz oprawa lub podklejenie powstały razem.

Style ram opisujemy na stronie o oprawie, a podkłady na stronie o podklejaniu.

Wydruk, który wykonaliśmy dla ciebie wcześniej

Jeśli masz już nasz wydruk, luzem lub podklejony na płytę piankową, i chcesz go teraz oprawić, skontaktuj się z nami, zanim cokolwiek zamówisz. Wymaga to odesłania wydruku do nas, a nasz zespół podklejania i oprawy decyduje, czy w przypadku danych prac jest to wykonalne. Na przykład komplet, który ma być oprawiony tak, by pasował do wcześniejszego oprawionego zamówienia, oceniamy indywidualnie. Nie możemy tego obiecać.

Jeśli chcesz zobaczyć jakość druku, zanim zdecydujesz się na oprawę, możesz najpierw zamówić sam wydruk. Pamiętaj, że jego późniejszą oprawę trzeba z nami uzgodnić i nie da się jej po prostu dodać później. Innym sposobem na wcześniejsze sprawdzenie kolorów jest zamówienie pasków testowych lub wydruku próbnego, a dopiero potem złożenie zamówienia z oprawą lub podklejeniem.

Oryginały i wydruki wykonane gdzie indziej

W przypadku starszych lub oryginalnych prac, które chcesz zabezpieczyć zgodnie ze standardem muzealnym lub archiwalnym, polecamy wyspecjalizowanego ramiarza.

Jeśli planujesz samodzielnie oprawić nasz wydruk, zobacz Jak zamówić wydruk pasujący do ramy, którą już mam?

Oprawa dla klientów z UE

Nasza pracownia w Düsseldorfie nie oferuje oprawy na wymiar. Ramy na wymiar powstają tylko w naszej pracowni w Londynie i są wysyłane z Wielkiej Brytanii.

Oprawę zamawia się razem z wydrukiem, więc zacznij od naszych ręcznie wykonywanych ram na wymiar, żeby zobaczyć dostępne style, passe-partout i szkło.