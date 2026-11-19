Tak, koszt zamówienia zawsze da się obniżyć, zmieniając jedną z czterech rzeczy: rozmiar, papier, specyfikację podklejania lub oprawy albo sposób dostawy. Zmień opcję na order.creativehub.io, a cena zaktualizuje się od razu, więc najłatwiej porównywać w koszyku. Aktualne kwoty dla rozmiarów standardowych znajdziesz w cenniku.

Zmniejsz rozmiar

Wydruk jest wyceniany według rozmiaru arkusza, a koszt podklejania, oprawy i dostawy kurierskiej prac podklejonych lub oprawionych także rośnie wraz z rozmiarem pracy. Rozmiary niestandardowe są bez dopłaty: cena wynika z przedziału rozmiarów, do którego należy wydruk, więc warto sprawdzić cenę w koszyku dla nieco mniejszego rozmiaru. Sam kształt nie ma znaczenia. Nie ma osobnych cen dla proporcji 3:2, 4:3, kwadratu ani innych.

Zmień rodzaj wydruku, nie papier

Dla każdego rozmiaru są tylko dwa poziomy cen wydruków:

wszystkie papiery giclée mają jedną cenę;

dwa papiery C-type, Fuji Crystal Archive matowy i błyszczący, mają inną, niższą w każdym rozmiarze.

Zmiana jednego papieru giclée na inny nic więc nie oszczędza: wybierz ten, którego powierzchnia bardziej ci odpowiada. Jeśli decyduje budżet, C-type jest tańszą opcją, a matowy C-type to najbliższy odpowiednik matowego wyglądu giclée.

Zmień specyfikację podklejania lub oprawy

Podklejanie i oprawa są doliczane do ceny wydruku, a koszt zależy od wybranej opcji.

Podklejanie. Spośród podkładów najmniej kosztuje Display Card, potem Foam Board i Foamex 3 mm, następnie MDF 12 mm, a potem aluminium i Dibond z listwami dystansowymi. Zobacz opcje podklejania.

Spośród podkładów najmniej kosztuje Display Card, potem Foam Board i Foamex 3 mm, następnie MDF 12 mm, a potem aluminium i Dibond z listwami dystansowymi. Zobacz opcje podklejania. Oprawa. Wykończenia białe, czarne i dębowe mają tę samą cenę. Listwy orzechowe, bukowe, srebrne i złote kosztują więcej. Zobacz style i wykończenia ram.

Zmień sposób dostawy

Dostawa jest naliczana osobno od produkcji i wybierana przy finalizacji zamówienia, gdzie widać cenę każdej opcji dla twojego adresu.

Co nie zmienia ceny

Ilość. Cena za wydruk w koszyku jest taka sama dla każdego egzemplarza. Przy dużym zamówieniu poproś o wycenę, zanim je złożysz: zobacz Czy jest minimalna wielkość zamówienia lub rabat ilościowy na wydruki?

Cena za wydruk w koszyku jest taka sama dla każdego egzemplarza. Przy dużym zamówieniu poproś o wycenę, zanim je złożysz: zobacz Czy jest minimalna wielkość zamówienia lub rabat ilościowy na wydruki? Kody z serwisów z kuponami. Nie pochodzą od nas: zobacz Czy oferujecie kody rabatowe, zniżkę studencką lub bony upominkowe?

Jeśli wolisz, żebyśmy to my wycenili dla ciebie inny wariant, napisz, co chcesz zmienić, a my to policzymy.

Zanim cokolwiek zmienisz, porównaj rozmiary i wykończenia w naszym cenniku druku i oprawy, który podaje kwoty dla rozmiarów standardowych.