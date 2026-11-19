Nie wydajemy kodów rabatowych na pierwsze zamówienie, kody publikowane na stronach z kuponami nie pochodzą od nas i nie zadziałają, a kart ani bonów podarunkowych nie sprzedajemy. Kod, który dostajesz od organizatorów naboru (open call) lub konkursu, wpisz w polu Promo code (kod promocyjny) przy finalizacji zamówienia, a studenci kończący studia mogą zapytać o naszą zniżkę na druk prac na wystawę dyplomową.

Kody ze stron z kuponami

Kody rabatowe publikowane na stronach z kuponami i voucherami nie są wydawane przez theprintspace. Nie zostaną przyjęte przy finalizacji zamówienia.

Kody na pierwsze zamówienie i kody polecające

Nie mamy kodu powitalnego dla nowych klientów. Program poleceń dla klientów, który kiedyś prowadziliśmy, został zamknięty, więc kodu polecającego przekazanego przez innego artystę albo znalezionego w internecie nie można już użyć przy zamówieniu wydruków. Obecny program poleceń jest przeznaczony dla sprzedawców w serwisie Sell.

Kody z naborów i konkursów

Organizatorzy naborów (open calls) i konkursów czasem dają uczestnikom kod rabatowy. Wpisz go w polu Promo code przy finalizacji zamówienia.

Jeśli kod, który masz, nie chce zadziałać, skontaktuj się z nami, zanim złożysz zamówienie. Kodu nie zawsze da się zastosować po fakcie.

Promocje

Nie prowadzimy stałych promocji. Jeśli jakaś akurat trwa, jest widoczna na naszej stronie i naliczana przy finalizacji zamówienia, więc nie ma o co prosić e-mailem.

Zniżka studencka

Oferujemy zniżkę studencką dla kończących studia studentów kierunków BA i MA Photography (i pokrewnych) na druk prac na wystawę dyplomową. Poproś swojego wykładowcę, żeby się z nami skontaktował, a zespół potwierdzi aktualne warunki.

Karty i bony podarunkowe

Nie oferujemy kart ani bonów podarunkowych, także na druk i oprawę, i obecnie nie planujemy ich wprowadzać.

Jeśli chcesz, żeby do wydruku, który dajesz w prezencie, dołączona była osobista wiadomość lub list, zamów tę wiadomość jako osobny wydruk.

Inne sposoby na obniżenie kosztów

Standardowe ceny znajdziesz w cenniku. W artykule Jak obniżyć koszt zamówienia wydruków? opisujemy opcje, które wpływają na cenę, a w artykule Czy jest minimalne zamówienie lub rabat ilościowy na wydruki? piszemy o dużych zamówieniach.

Nasze standardowe ceny publikujemy otwarcie, a pełny cennik podaje je dla druku, podklejania i oprawy w każdym rozmiarze.