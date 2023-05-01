Jak theprintspace pomaga chronić środowisko naturalne dzięki World Land Trust?

Dowiedz się, w jaki sposób zobowiązaliśmy się do strategii, która nie narusza równowagi ekologicznej.

Jak to działa?

Za każdym razem, gdy nowy użytkownik po raz pierwszy wydaje środki w theprintspace (min. £25), fundujemy World Land Trust zakup 25m2 przestrzeni środowiska naturalnego rocznie.

Nasz program poleceń do tego zachęca, gdyż każdemu nowemu poleconemu użytkownikowi dajemy 25% zniżki na pierwsze zamówienie.

Polecenie nas 10 użytkownikom, którzy wydadzą co najmniej £25 oznacza ochronę rezerwatu przyrody wielkości kortu tenisowego.

To dopiero początek podróży! Ze względu na to, że cały czas pojawiają się nowi użytkownicy, a my nieustannie się rozwijamy, z czasem będziemy mieć więcej zasobów, które możemy przekazać na rzecz World Land Trust.

Aby rozpocząć tę inicjatywę, postanowiliśmy przekazać World Land Trust środki pozwalające organizacji na kupno 36,423m2 naturalnych siedlisk przyrody!

Jak mogę polecać theprintspace nowym użytkownikom?

Aby dowiedzieć się, jak polecać nas nowych użytkowników i chronić środowisko naturalne, kliknij tutaj.