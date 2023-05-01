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Dlaczego w theprintspace pomagacie chronić środowisko naturalne?

Dlaczego dążymy do zrównoważonego rozwoju?

Theprintspace oferuje usługi neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, stosując prostą filozofię: jesteśmy prywatną firmą nastawioną na zysk, ale chcemy aktywnie uczestniczyć w ochronie naszej planety. 

Uważamy, że przedsiębiorstwa, jeszcze bardziej niż osoby fizyczne, powinny dostarczać rozwiązań dla zagrożeń klimatycznych, lub chociaż nad nimi pracować. Uważamy, że w tym celu wszystkie firmy powinny próbować wykorzystać swoje siły ekonomiczne, aby stymulować zrównoważony rozwój środowiska.

Sektor IT jest obecnie odpowiedzialny za około 8% globalnej emisji dwutlenku węgla, dlatego bardzo nam zależy, aby oferować użytkownikom theprintspace kreatywną platformę, która stara się zminimalizować swój własny negatywny wpływ na środowisko.

Zaktualizowano 20 marca 2021

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