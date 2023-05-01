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Ile dokładnie lądu chronicie z World Land Trust?

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Dowiedz się ile lądu może pomóc Ci ocalić theprintspace.

Ile lądu chronicie?

  • Za każdym razem, gdy nowy użytkownik po raz pierwszy wydaje środki w theprintspace (min. £25), fundujemy World Land Trust zakup 25m2 przestrzeni środowiska naturalnego rocznie.
  • Jest to możliwe dzięki naszemu programowi poleceń, w którym każdemu nowemu poleconemu użytkownikowi dajemy 25% zniżki na pierwsze zamówienie.
  • Jeśli polecisz nas 10 użytkownikom, którzy wydadzą co najmniej £25 oznacza to, że chronisz rezerwat przyrody wielkości kortu tenisowego.

Jak mogę polecać theprintspace nowym użytkownikom?

Aby dowiedzieć się, jak polecać theprintspace nowym użytkownikom i chronić przyrodę razem z nimi, kliknij tutaj.

Zaktualizowano 15 kwietnia 2021

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