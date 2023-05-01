Ile dokładnie lądu chronicie z World Land Trust?

Dowiedz się ile lądu może pomóc Ci ocalić theprintspace.
Ile lądu chronicie?
- Za każdym razem, gdy nowy użytkownik po raz pierwszy wydaje środki w theprintspace (min. £25), fundujemy World Land Trust zakup 25m2 przestrzeni środowiska naturalnego rocznie.
- Jest to możliwe dzięki naszemu programowi poleceń, w którym każdemu nowemu poleconemu użytkownikowi dajemy 25% zniżki na pierwsze zamówienie.
- Jeśli polecisz nas 10 użytkownikom, którzy wydadzą co najmniej £25 oznacza to, że chronisz rezerwat przyrody wielkości kortu tenisowego.
Jak mogę polecać theprintspace nowym użytkownikom?
Aby dowiedzieć się, jak polecać theprintspace nowym użytkownikom i chronić przyrodę razem z nimi, kliknij tutaj.