Jak mogę polecić komuś theprintspace?

Dowiedz się, jak polecić komuś theprintspace oraz jakie korzyści płyną z naszego programu poleceń.

Polecenie znajomym theprintspace niesie ze sobą wiele korzyści. Gdy polecisz komuś theprintspace, a ta osoba wyda więcej niż £25, oprócz tego, że otrzymasz środki na wydruki, wspomożemy finansowo World Land Trust, chroniąc 25m2 naturalnych siedlisk przyrodniczych w Twoim imieniu.

Znajdź swój unikalny kod

Jeśli chcesz polecić theprintspace znajomemu, musisz najpierw zalogować się do konta creativehub. Aby to zrobić, przejdź do ‘Ustawień’ poprzez kliknięcie swojego imienia w prawym górnym rogu ekranu.



Następnie idź do ‘Rekomendacje’. Na tej stronie znajdziesz swój unikatowy kod polecający.



Kliknij przycisk ‘Skopiuj kod’ i wyślij go do znajomego wybranym przez Ciebie komunikatorem lub e-mailem.

Użyj kodu

Teraz kolej na osobę, której nas poleciłeś; najpierw musi ona utworzyć konto creativehub.

Po założeniu konta, gdy osoba ta zdecyduje się dokonać zakupu powyżej £50, po dodaniu produktu do koszyka, powinna wpisać kod w polu ‘Użyj kuponu’.

Zniżka 25% zostanie aktywowana w trybie natychmiastowym.

Po złożeniu zamówienia Twój kod polecający zostanie aktywowany. Od tego momentu za każdym razem, gdy osoba ta złoży zamówienie, otrzymasz kredyt równy 10% wartości tych zakupów (w ciągu pierwszych 366 dni).

Uwaga: aby polecić theprintspace znajomemu, musisz mieć zapisaną kartę płatniczą na swoim koncie.