Co to jest World Land Trust?

Dowiedz się więcej o pracy na rzecz środowiska, którą wykonuje World Land Trust.

World Land Trust to międzynarodowa organizacja charytatywna działająca na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego zarządzania naturalnymi ekosystemami w ponad 20 krajach.

Organizacja ta kieruje fundusze i wiedzę do miejsc, które rozpaczliwie tego potrzebują. Co ważne, kontrolę nad zmianami sprawują ludzie, którzy żyją na tym obszarze przez 365 dni w roku.

Dzięki temu rozwiązaniom World Land Trust może nawiązywać partnerstwa z lokalnymi osobami, społecznościami i organizacjami tak, aby wspierać naturę i rozwijać zaangażowanie w ochronę środowiska. Nawet kłusownicy są szkoleni na leśniczych, co zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo dzikiej przyrody oraz oferuje lokalne zatrudnienie.

The World Land Trust, którego patronem jest Sir David Attenborough, podejmuje istotne działania, aby ocalić planetę dla przyszłych pokoleń. Z każdą darowizną organizacja może trwale chronić coraz większą część lądu, a także zarządzać dziką przyrodą tak, aby nie uległa zniszczeniu.