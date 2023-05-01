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Dlaczego bycie neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla jest ważne w theprintspace?

Dowiedz się więcej o kompensowaniu emisji dwutlenku węgla w theprintspace i dlaczego jest to dla nas ważne.

Przetrwanie naszej planety i jej przyrody jest zagrożone.

Globalny sektor informatyczny jest odpowiedzialny za 8% emisji dwutlenku węgla. Jest to jedną z największych przyczyn zmian klimatycznych, które mają katastrofalny wpływ na środowisko naturalne i dziką przyrodę.  

Po przeprowadzeniu badań byliśmy zaskoczeni, że wiele firm podobnych do nas, nie ma określonej polityki związanej z ochroną środowiska. Dlatego chcieliśmy dać Ci możliwość korzystania z usług neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla. 

Korzystając z usług theprintspace, gdzie kompensujemy emisje dwutlenku węgla, masz gwarancję, że w jak najmniejszym stopniu przyczyniasz się do wytwarzania śladu węglowego.  

Na pulpicie nawigacyjnym swojego konta creativehub możesz śledzić emisję CO2, której udało Ci się zapobiec, korzystając z naszych usług.

Zaktualizowano 20 marca 2021

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