Gdzie znajdę listę moich zamówień wydruków i faktur?

Jeśli chodzi o zamówienia dropshippingowe, przeczytaj ten artykuł. W przypadku zamówień składanych bezpośrednio w creativehub czytaj dalej.

Listę wszystkich zamówień wydruków oraz fakturę do każdego z nich znajdziesz na swoim koncie creativehub. Wykonaj poniższe kroki:

Zaloguj się na swoje konto creativehub Przejdź do menu rozwijanego ustawień Wybierz „print orders” (zamówienia wydruków) z dostępnych opcji

Na tej stronie możesz sprawdzić status zamówienia, zobaczyć jego szczegóły i pobrać fakturę.

Jeśli chcesz zaktualizować adres do faktury dla przyszłych zamówień, kliknij „billing” (rozliczenia) w menu po lewej stronie, a następnie edytuj „Invoice details” (dane do faktury)