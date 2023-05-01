Kiedy muszę zapłacić podatek od sprzedaży (VAT) od zamówień wydruków?

Dowiedz się, kiedy będziemy naliczać podatek VAT za zamówienia online.

Podatek od sprzedaży (VAT) jest obliczany na podstawie adresu dostawy wydruku. Oto zasady:

Jeśli Twój wydruk jest dostarczany do Wielkiej Brytanii

Jeśli Twój wydruk jest dostarczany do Wielkiej Brytanii, zawsze będziemy naliczać podatek od sprzedaży (VAT).

Jeśli Twój wydruk jest dostarczany do kraju UE i nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem od sprzedaży

Jeśli Twój wydruk jest dostarczany do kraju UE, a Ty nie jesteś zarejestrowany/-a w kraju zamieszkania UE jako podatnik od sprzedaży (VAT), zawsze będziemy Ci naliczać podatek od sprzedaży (VAT).

Jeśli Twój wydruk jest dostarczany do kraju UE i jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT

Jeśli Twój wydruk jest dostarczany do kraju UE, a Ty jesteś zarejestrowanym podatnikiem od sprzedaży (VAT) w kraju zamieszkania w UE i podasz nam swój ważny numer rejestracji podatku od sprzedaży (VAT) w UE, nie będziemy naliczać podatku od sprzedaży (VAT).

Jeśli Twój wydruk jest dostarczany poza kraje UE

Jeśli Twój wydruk jest dostarczany poza kraje UE, nie będziemy naliczać podatku od sprzedaży (VAT).

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