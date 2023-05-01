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Czy mogę ubiegać się o zwrot podatku od sprzedaży (VAT) przy zamówieniach wydruków?

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Zwrot podatku od sprzedaży (VAT) za Twoje zamówienia wydruków online.

Czy mogę ubiegać się o zwrot podatku od sprzedaży?

  • Jeśli jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT w Wielkiej Brytanii, to będziesz w stanie odliczyć ten koszt od podatku VAT, który został pobrany w imieniu HMRC.
  • Jeśli chodzi o możliwość odliczenia podatku VAT w Wielkiej Brytanii od podatku od sprzedaży (VAT) w kraju zamieszkania / rejestracji firmy, radzimy zapoznać się z przepisami podatkowymi tego kraju.

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Zaktualizowano 9 listopada 2022

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