Wat is omzetbelasting (btw)?

Lees meer over omzetbelasting (btw) en wanneer deze kan worden toegepast op je bestelling en of je deze bij je klanten in rekening moet brengen.

Wat is omzetbelasting?

Verkoopbelasting, of btw (btw) zoals deze in Nederland wordt genoemd, is de belasting die je mogelijk moet aanrekenen aan klanten wanneer ze een product of dienst van je kopen.

Het wordt in rekening gebracht tegen verschillende tarieven, afhankelijk van de goederen en diensten te koop, evenals de toepasselijke landen.

Moet ik mijn klanten btw in rekening brengen?

Neem contact op met je lokale overheid om te weten te komen of je omzetbelasting moet heffen op uw producten.

Wanneer je via je Shopify-winkel verkoopt, moet je de instellingenpagina in Shopify gebruiken om ervoor te zorgen dat je het juiste btw-bedrag in rekening brengt. Je moet ook je land van verblijf invoeren in de instellingen in de creativehub-app om er zeker van te zijn dat je het juiste btw-bedrag in rekening brengt.

Voor meer informatie over het instellen van btw-tarieven in Shopify, bezoek je de hulppagina’s over belastingen.