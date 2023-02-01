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Quali tipi di stampa usano più spesso gli artisti?

Ecco alcune delle principali tecniche di stampa che gli artisti usano per presentare le proprie opere, con una breve spiegazione del procedimento.

  • Stampe giclée Dette anche stampe inkjet professionali. La stampa giclée utilizza una stampante a getto d'inchiostro ad altissima risoluzione e calibrata con precisione, che stampa con inchiostri a pigmento su carte d'arte professionali. È la scelta principale di artisti, pittori e illustratori che propongono edizioni a stampa.
  • Stampe C-type (cromogeniche) È una stampa fotografica professionale ottenuta da un negativo o da un file digitale. Il procedimento espone una carta fotografica fotosensibile ai sali d'argento e produce immagini fotografiche dettagliate e realistiche, con toni delicati e un effetto quasi tridimensionale.
  • Litografie. Note anche come stampa offset o litografica. Inventata alla fine del XVIII secolo, prevede la preparazione di lastre che vengono poi inchiostrate. Il materiale da stampare viene posto a contatto con la lastra e assorbe l'inchiostro. Si usa soprattutto per tirature di poster o libri.
  • Serigrafie. Dette anche stampe a telaio serigrafico. Inventata in Cina circa 1.000 anni fa, è una tecnica di stampa in cui l'inchiostro viene spinto attraverso una rete finissima sul supporto (la superficie da stampare). È un processo manuale, usato dagli artisti visivi, in particolare dagli street artist, che vogliono dare alle proprie stampe un carattere artigianale.
  • Stampe digitali. Comprendono un'ampia gamma di stampe, dai libri e dalle cartoline alla stampa diretta su materiali come metallo e legno. Sviluppata e perfezionata di recente, cioè con l'avvento dei computer, la stampa digitale ha il grande vantaggio di non avere costi di avviamento per una tiratura: stampare una sola copia costa, per copia, quanto stamparne migliaia. La stampa giclée è una forma molto specializzata e accurata di stampa digitale.
  • Acqueforti. Simili alla stampa litografica, in cui una lastra trasferisce l'inchiostro sulla carta. Mentre però nella litografia la lastra si ottiene con un processo di riproduzione fotografica, nell'acquaforte il disegno o l'immagine viene inciso a mano sulla lastra stessa. Il risultato ha un carattere molto organico.

Aggiornato il ottobre 2026

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