Guida ai profili di stampa in Adobe Lightroom

Istruzioni per installare e usare i profili colore di stampa di theprintspace in Adobe Lightroom e fare il soft proof delle tue opere.

Visualizzare un'anteprima a monitor (soft proof) del tuo file

Il soft proof è un'anteprima a schermo dei colori ottenibili con una specifica combinazione di stampante e carta. Il profilo di stampa è specifico di theprintspace: ognuno è stato creato e testato da noi per assicurarci di ottenere la massima gamma di colori disponibile da ciascun dispositivo di stampa.

Per visualizzare un soft proof devi scaricare i nostri profili di stampa da qui e copiarli nella cartella corretta del tuo Mac o PC, indicata qui sotto, in modo che Lightroom possa leggerli.

Copia i profili scaricati nella cartella del tuo sistema operativo:

Mac OSX – Library\ColorSync\Profiles

Windows – Windows\system32\spool\drivers\color

Fare il soft proof con Adobe Lightroom

Apri l'immagine di cui vuoi fare il soft proof, vai nel modulo Sviluppo e seleziona il pulsante Prova colore (Soft Proof) in fondo alla pagina.

L'anteprima diventerà bianca e in alto a destra comparirà l'etichetta Anteprima prova (Proof Preview) con le opzioni del pannello di soft proof.

Nella scheda Profilo seleziona il profilo di stampa scaricato dal sito di theprintspace. Se non vedi i profili di theprintspace nell'elenco, seleziona Altro dal menu a tendina.

Ora seleziona il profilo della carta dall'elenco: in questo esempio è theprintspace Kodak Metallic.

L'aspetto dell'immagine cambierà per creare il soft proof, cioè la rappresentazione a schermo della stampa finita sulla carta scelta. Ricorda che ogni carta influisce sul tuo file in modo diverso, in base alle sue caratteristiche.

Ora devi selezionare l'Intento di rendering

Hai due opzioni: Percettivo e Colorimetrico relativo

Scegli quello che ti dà il miglior risultato a schermo. Tieni presente che Percettivo conserva meglio il dettaglio nelle ombre, ma l'immagine potrebbe subire una leggera variazione di colore. Colorimetrico relativo, invece, funziona bene con le immagini chiare e preserva meglio i colori originali, ma può perdere un po' di dettaglio nelle ombre. È una scelta puramente soggettiva: vale ciò che funziona meglio a schermo.

Puoi anche usare la funzione Avviso gamma, che evidenzia i toni dell'immagine che escono dalle capacità della stampante. In questo esempio sono evidenziati in blu. Puoi intervenire per riportare i colori all'interno della gamma. Questo è il momento migliore per regolare colore e tonalità del file come preferisci, in base all'anteprima del soft proof.

Quando sei soddisfatto dell'anteprima del soft proof a schermo, devi esportare il file per convertire l'immagine nel profilo di stampa corretto. Ricorda che è un processo a senso unico: assicurati di salvare una copia del tuo file master.

Vai su File >> Esporta

In Posizione di esportazione scegli dove salvare il nuovo file con il profilo colore incorporato

scegli dove salvare il nuovo file con il profilo colore incorporato In Denominazione file scegli il nome del file; theprintspace consiglia di aggiungere al nome il nome della carta, ad esempio Marine_theprintpace C-type Kodak Metallic

In Impostazioni file seleziona TIFF e compressione nessuna

Importante: in Spazio colore seleziona il profilo di stampa con cui hai fatto il soft proof in Lightroom. Se non è nell'elenco, seleziona Altro e scegli il profilo dall'elenco nella finestra che compare.

Ora seleziona il profilo di stampa desiderato: in questo esempio è theprintspace C-type Kodak Metallic

Se devi ridimensionare l'immagine, nel menu Ridimensionamento immagine seleziona le dimensioni e le unità appropriate e, quando sei soddisfatto, clicca su Esporta

La tua immagine ora ha il profilo corretto per il tipo di carta che hai scelto.

Se vuoi parlare con un membro del nostro team sul modo migliore per fare il soft proof del tuo file, contattaci oggi stesso.