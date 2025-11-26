Come scegliere la carta giclée giusta per il tuo tipo di arte

Fai arte. Vuoi stamparla. E la carta conta più di quanto la maggior parte delle persone immagini.

Giclée è una parola francese che significa «spruzzare». La stampante spruzza l'inchiostro sulla carta, e la carta lo accoglie e lo trattiene.

Questa guida ti dice quale carta usare. È organizzata in base a ciò che hai realizzato. Acquerelli, oli, disegni a matita, immagini fotografiche: ognuno ha bisogno della sua carta.

Acquerelli

Gli acquerelli sono morbidi, fatti di velature di colore. La carta traspare. Ti serve una carta che somigli alla carta per acquerello: a grana fine o media (cold-press), testurizzata, pesante e intorno ai 300 g/m² (cioè grammi per metro quadrato: oltre i 300 è solida e di grammatura elevata).

La texture cattura la luce come fa la vera carta per acquerello e dà profondità. Non devono esserci riflessi e la carta dovrebbe essere di cotone, perché il cotone dura.

Hahnemühle German Etching

Carte consigliate

Hahnemühle German Etching, 310 g/m². Carta pesante, texture screziata e base bianco caldo. Sembra fatta a mano perché lo è! La texture restituisce la trasparenza dell'acquerello e i neri sono profondi.

Hahnemühle Bamboo, 290 g/m²

Una carta opaca, calda e morbida, perfetta per acquerelli con palette terrose, tenui o naturali.

Ilford Cotton Textured, 310 g/m². Texture marcata e tono caldo. Trattiene bene l'inchiostro e somiglia alla carta cold-press usata dagli acquerellisti.

Acrilici

I dipinti acrilici sono decisi e i colori sono saturi. I dettagli sono netti: ti serve una carta opaca pesante, liscia o con una leggera texture, con una base bianco brillante che faccia risaltare i colori.

Hahnemühle Photo Rag

Carte consigliate

Hahnemühle Photo Rag, 308 g/m². Finitura liscia e opaca. Qualità museale con una base leggermente avorio. Ottima per il dettaglio.

Hahnemühle Pearl, 285 g/m². Finitura satinata, se vuoi una lucentezza simile a quella della vernice, con un bianco brillante. Ha una sottile texture a buccia d'arancia che approfondisce i neri e rende vividi i colori.

Epson Semi-Gloss, 260 g/m²

Ideale per stili acrilici molto audaci o grafici, o per un bianco brillante. È nitida e satura.

Dipinti a olio

I dipinti a olio sono ricchi e pieni di dettagli fini, spesso con una vernice lucida. Per le stampe su carta funziona un'opaca testurizzata, che ricorda la tela. Qui una carta pesante rende bene, idealmente da 300 g/m² in su. Anche un tono caldo si sposa bene con i pigmenti a olio.

Hahnemühle German Etching

Carte consigliate

Hahnemühle German Etching, 310 g/m². La texture imita la tela, con una base bianco caldo, colori intensi e neri profondi. Il peso si sente bene tra le mani.

Ilford Cotton Textured, 310 g/m². Un'opaca testurizzata con una trama più pulita e controllata. Eccellente per stili a olio moderni e ricchi di dettagli fini.

Disegno a matita

I disegni a matita si basano su gradazioni sottili e linee fini. Dipendono dalla grana della carta. Per la stampa giclée usa una carta opaca liscia o con una texture appena percettibile. Le basi bianco neutro o bianco caldo funzionano bene, e la superficie deve preservare la nitidezza delle linee.

Troppa texture spezza le linee sottili e aggiunge un pattern dove vorresti toni uniformi. Resta sul liscio.

Hahnemühle Photo Rag

Queste carte funzionano bene

Hahnemühle Photo Rag, 308 g/m². Ideale per il lavoro monocromatico: questa carta in cotone avorio offre una superficie opaca e priva di riflessi che preserva le linee fini e le sfumature delicate.

Illustrazioni a inchiostro

L'inchiostro ha bisogno di un contrasto netto e di dettagli fini. Una carta liscia e bianco brillante mantiene le linee nitide. Il bianco resta bianco. Una finitura opaca o satinata evita i riflessi sull'inchiostro nero, e una carta pesante stampa neri pieni senza ondularsi.

Hahnemühle FineArt Bamboo

Carte ideali

Hahnemühle FineArt Bamboo, 290 g/m². Carta liscia con una superficie delicata e una base calda e cremosa. Prodotta con fibra di bambù. Trattiene bene le linee nitide e ha un aspetto leggermente invecchiato, simile alla pergamena. Ottima per lavori monocromatici o seppia.

Hahnemühle Photo Rag, 308 g/m². È liscia e ha una finitura opaca e vellutata. Texture minima e base in cotone bianco brillante. Perfetta per penna e inchiostro, linee tecniche e illustrazione grafica. Dà un effetto pulito e contemporaneo, da galleria.

Arte digitale

L'arte digitale è varia: dalla pittura digitale al lavoro vettoriale e alla CGI. Le carte lisce e brillanti danno bordi netti e colori vividi, mentre le carte opache testurizzate aggiungono profondità se vuoi un effetto più tradizionale. Le carte opache pesanti e archivistiche sono molto diffuse, anche se alcuni artisti preferiscono una delicata finitura lustre.

Hahnemühle Photo Rag

Carte consigliate

Hahnemühle Photo Rag, 308 g/m². Opaca e liscia, con un ampio gamut di colore. Gestisce bene neri profondi e sfumature fini e si adatta a molti stili.

Epson Semi-Gloss, 260 g/m². Una buona scelta per lavori audaci, luminosi o grafici: la finitura semilucida dà quel tocco di grinta in più.

Graphic design e tipografia

Per poster, infografiche e lavori vettoriali ti servono bordi netti e colori puliti. Usa una carta opaca, liscia e bianco brillante. La texture si vedrebbe nelle aree piene, e il lucido può creare riflessi sul testo.

Le carte che consigliamo

Hahnemühle Photo Rag Bright, 310 g/m². Bianco più brillante rispetto alla Photo Rag standard, senza texture visibile. Il testo piccolo resta nitido e le linee sottili restano pulite.

Illustrazioni

L'illustrazione abbraccia molti media: disegno a mano, digitale, fumetto. Le carte fine art opache danno corpo alle opere e, se lisce, valorizzano le linee. Una leggera texture si adatta agli stili pittorici, e un bianco medio gestisce bene sia le linee sia il colore.

Carte ideali

Hahnemühle Photo Rag, 308 g/m². Superficie opaca e morbida con un tono leggermente caldo. Gestisce linee e colore con grande nitidezza e produce sfumature fluide e uniformi. Una scelta raffinata per le stampe in edizione limitata.

Hahnemühle German Etching, 310 g/m². Texture tattile che aggiunge carattere, con colori intensi e vibranti e neri profondi e ricchi. Un effetto artigianale che valorizza splendidamente l'illustrazione classica e le opere fine art.

Fotografia di paesaggio

I paesaggi possono essere drammatici, con colori intensi e tonalità sottili. Una carta semilucida e liscia esalta nitidezza e colori vibranti. Un'opaca testurizzata aggiunge atmosfera, con un ampio gamut per i tramonti e neri profondi per le ombre.

Hahnemühle Pearl

Carte suggerite

Hahnemühle Pearl, 285 g/m². Finitura satinata con una fine texture puntinata e una base brillante e neutra. Produce colori vibranti e un dettaglio incisivo. Un aspetto naturale ed equilibrato che si adatta a molti stili di illustrazione.

Hahnemühle German Etching, 310 g/m². Superficie opaca testurizzata con base calda. Aggiunge una profondità tattile che rende reali le scene più aspre.

Fotografia di ritratto

Scegli tra un classico look lucido e un raffinato opaco fine art. Le carte dal tono neutro o caldo valorizzano splendidamente la pelle. Una superficie liscia evita texture indesiderate sui volti. Le carte di grammatura elevata danno alla stampa il giusto senso di presenza e qualità.

Le carte che consigliamo

Hahnemühle Photo Rag Bright, 310 g/m². Superficie liscia e opaca con una base bianca più brillante, per alte luci pulite e nitide. I toni della pelle si stampano in modo naturale, con una finitura morbida ed elegante perfetta per il ritratto raffinato.

Hahnemühle Bamboo, 290 g/m². Una base calda e cremosa con un contrasto naturalmente più basso, che dà un sottile effetto vintage. Ideale per seppia, toni caldi e opere che richiedono un look delicato e organico.

Hahnemühle Pearl, 285 g/m². Finitura satinata con quel tanto di lucentezza che basta per aggiungere profondità. Rende i colori in modo preciso e pulito: una scelta forte per ritratti a colori vividi e realistici.

Fotografia in bianco e nero

Il bianco e nero si basa su gamma tonale, contrasto e dettaglio. Le carte baritate lucide offrono il classico look da camera oscura, con neri profondi e incisivi. Le carte opache in cotone creano neri più morbidi, da fine art, con un carattere più sobrio. Conta anche il tono della base: il bianco brillante dà un contrasto più freddo, mentre le carte dal tono caldo ammorbidiscono le alte luci per una resa più delicata.

Canson Baryta

Le carte migliori

Hahnemühle Photo Rag, 308 g/m². Opaca, con un contrasto più morbido che preserva il dettaglio nelle ombre. Offre un'eleganza classica e gradazioni tonali fluide, ideali per stampe in bianco e nero raffinate.

Hahnemühle Bamboo, 290 g/m². Base calda che aggiunge una delicata calore alle alte luci. Opaca e leggermente attenuata, dà alle stampe un effetto morbido e vintage. Perfetta per un bianco e nero discreto.

Fotografia a colori

Le foto a colori variano: alcune sono audaci, altre silenziose. Hanno bisogno di una carta con un ampio gamut di colore. Le carte semilucide bianco brillante danno i risultati più vividi, mentre le carte opache si adattano alle palette più morbide.

Epson Semi-Gloss

Carte premium

Hahnemühle Pearl, 285 g/m². Finitura satinata con una base brillante e neutra. Colori vibranti e ottima riproduzione del dettaglio, con la giusta dose di lucentezza, mai troppo lucida.

Epson Semi-Gloss, 260 g/m². Semilucida liscia su base bianco brillante. Offre alta saturazione e dettaglio nitido. Una scelta versatile e affidabile, adatta a molti stili di fotografia e illustrazione.

Tecnica mista

Le stampe fine art sono esse stesse l'opera, pensate per edizioni limitate e pareti di galleria. La carta diventa parte del pezzo. Il cotone opaco dà un effetto pittorico e, per una vera longevità, ti servono carte di cotone, senza acidi e archivistiche.

Le carte che suggeriamo

Hahnemühle German Etching 310 g/m². La German Etching funziona bene con texture da collage, bordi strappati, materiali stratificati e lavori che mescolano pittura e stampa. La sua texture aggiunge un carattere tattile, da fine art.

Hahnemühle Photo Rag 308 g/m². È più adatta alla tecnica mista che include elementi fotografici o richiede transizioni tonali fluide. La sua superficie dà sfumature più pulite e un dettaglio più fine.

Fotografia fine art

Fine art significa che la stampa è l'opera: edizioni limitate e pareti di galleria. La carta è parte del pezzo. Cotone opaco per una qualità pittorica. Per una vera longevità scegli cotone, senza acidi: il materiale archivistico conta.

Ilford Cotton Textured

Carte fine art

Hahnemühle German Etching, 310 g/m². Superficie opaca testurizzata con una base bianco caldo. Dà alle fotografie l'aspetto di un'acquaforte o di un dipinto. Una scelta di qualità museale per la presentazione fine art.

Hahnemühle Photo Rag, 308 g/m². Opaca e completamente priva di riflessi. Restituisce un dettaglio preciso ed eccelle sia nel colore sia nel bianco e nero. Lo standard della stampa fine art.

Ilford Cotton Textured, 310 g/m². Molto testurizzata, con tono caldo. Neri intensi e ricchi che danno profondità e carattere. Ideale per lavori che devono evocare l'effetto di una litografia o di una fotoincisione.

Ogni tipo di arte ha la sua carta. Gli acquerelli hanno bisogno di texture. La line art ha bisogno di una superficie liscia. Le fotografie possono andare in entrambe le direzioni. I produttori di carta conoscono il loro mestiere: Hahnemühle, Canson, Epson e Ilford creano ciascuno superfici con uno scopo preciso. Abbina il tuo medium alla texture della carta. Abbina i tuoi toni alla base della carta. Quando non sei sicuro, ordina dei campioni. Guarda la carta, toccala, e allora capirai che la carta giusta non si limita a mostrare l'immagine: ne diventa parte.