Non emettiamo codici sconto per il primo ordine, i codici elencati sui siti di coupon non sono nostri e non funzionano, e non vendiamo carte regalo né buoni regalo. Un codice ricevuto dagli organizzatori di un open call o di un concorso va inserito nel campo Promo code (codice promozionale) al checkout, e gli studenti laureandi possono informarsi sul nostro sconto per le stampe della mostra di fine corso.

Codici dei siti di coupon

I codici sconto elencati sui siti di buoni e coupon non sono emessi da theprintspace. Al checkout non vengono accettati.

Codici per il primo ordine e codici referral

Non c'è un codice di benvenuto per i nuovi clienti. Il programma "porta un amico" per i clienti che avevamo in passato è stato chiuso, quindi un codice referral ricevuto da un altro artista o trovato online non può più essere applicato a un ordine di stampe. L'attuale programma referral è per i venditori sul sito Sell.

Codici di open call e concorsi

Gli organizzatori di open call e concorsi a volte danno ai partecipanti un codice sconto. Inseriscilo nel campo Promo code al checkout.

Se un codice che hai ricevuto non viene applicato, contattaci prima di fare l'ordine. Non sempre un codice può essere applicato a posteriori.

Promozioni

Non abbiamo promozioni permanenti. Se ce n'è una in corso, è indicata sul nostro sito e viene applicata al checkout, quindi non c'è nulla da richiedere via email.

Sconto studenti

Offriamo uno sconto studenti ai laureandi dei corsi BA e MA in Fotografia (e affini) per le stampe della mostra di fine corso. Chiedi al tuo docente di contattarci, e il team confermerà le condizioni in vigore.

Carte regalo e buoni regalo

Non offriamo carte regalo né buoni regalo, nemmeno per stampe e cornici, e al momento non abbiamo in programma di introdurli.

Se vuoi che un messaggio personale o una lettera accompagni una stampa che stai regalando, ordina il messaggio come una stampa a sé.

Altri modi per ridurre il costo

I prezzi standard sono nel listino prezzi. Leggi Come posso rendere più economico il mio ordine di stampe? per le opzioni che incidono sul prezzo, e C'è un ordine minimo o uno sconto quantità per le stampe? per gli ordini grandi.

I nostri prezzi standard sono pubblici, e il listino prezzi completo li riporta per stampa, montaggio e cornici in ogni formato.