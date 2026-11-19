Sì, un ordine si può sempre rendere più economico cambiando una di queste quattro cose: il formato, la carta, le specifiche di montaggio o cornice, oppure il metodo di consegna. Cambia un'opzione su order.creativehub.io e il prezzo si aggiorna subito, quindi il carrello è il posto più comodo per fare confronti. Le cifre aggiornate per i formati standard sono nel listino prezzi.

Riduci il formato

Il prezzo di una stampa dipende dal formato del foglio, e anche il costo del montaggio, della cornice e della consegna con corriere dei lavori montati o incorniciati aumenta con le dimensioni del pezzo. I formati personalizzati non comportano sovrapprezzo: il prezzo segue la fascia di formato in cui rientra la stampa, quindi vale la pena controllare nel carrello il prezzo di un formato leggermente più piccolo. La forma di per sé non fa differenza. Non ci sono prezzi distinti per 3:2, 4:3, quadrato o altri rapporti.

Cambia il tipo di stampa, non la carta

Per ogni formato le stampe hanno solo due livelli di prezzo:

tutte le carte giclée hanno lo stesso prezzo;

le due carte C-type, Fuji Crystal Archive opaca e lucida, ne hanno un altro, più basso in ogni formato.

Quindi passare da una carta giclée a un'altra non fa risparmiare nulla: scegli quella di cui preferisci la superficie. Se a decidere è il budget, la C-type è l'opzione più economica, e la C-type opaca è l'equivalente più vicino all'aspetto di una giclée opaca.

Cambia le specifiche di montaggio o cornice

Montaggio e cornice si aggiungono al prezzo della stampa, e il costo dipende dall'opzione.

Montaggio. Tra i pannelli, Display Card è quello che costa meno, seguito da Foam Board e Foamex da 3 mm, poi MDF da 12 mm, poi alluminio e Dibond con listelli. Vedi le opzioni di montaggio.

Tra i pannelli, Display Card è quello che costa meno, seguito da Foam Board e Foamex da 3 mm, poi MDF da 12 mm, poi alluminio e Dibond con listelli. Vedi le opzioni di montaggio. Cornice. Le finiture bianca, nera e rovere hanno lo stesso prezzo. I profili in noce, faggio, argento e oro costano di più. Vedi gli stili e le finiture delle cornici.

Cambia il metodo di consegna

La consegna viene addebitata separatamente dalla produzione e si sceglie al checkout, dove il prezzo di ogni opzione è indicato per il tuo indirizzo.

Cosa non cambia il prezzo

Quantità. Nel carrello il prezzo per stampa è lo stesso per ogni copia. Per un ordine grande, chiedi un preventivo prima di ordinare: vedi C'è un ordine minimo o uno sconto quantità per le stampe?

Nel carrello il prezzo per stampa è lo stesso per ogni copia. Per un ordine grande, chiedi un preventivo prima di ordinare: vedi C'è un ordine minimo o uno sconto quantità per le stampe? Codici presi da siti di coupon. Non sono nostri: vedi Offrite codici sconto, sconti per studenti o buoni regalo?

Se preferisci che calcoliamo noi il prezzo di un'alternativa, dicci cosa vorresti cambiare e ce ne occupiamo noi.

Prima di cambiare qualcosa, confronta formati e finiture sul nostro listino di stampa e cornici, che riporta le cifre per i formati standard.