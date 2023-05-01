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Quali sono le opzioni di consegna per stampe, montaggi e cornici?

Indice

Le opzioni di consegna tra cui puoi scegliere dipendono dal fatto che l’ordine sia di stampa, montaggio o incorniciatura, dal formato e, infine, dal fatto che venga spedito dal Regno Unito o dalla Germania.

Ecco le regole:

Tipo di imballaggio per formato dell’ordine

Spedizione in piano in busta
Consegna Regno UnitoConsegna GermaniaConsegna USA e resto del mondo
Solo stampa50,8 x 40,6 cm (20 x 16 pollici)30,5 x 43,1 cm (12 x 17 pollici)30,5 x 43,1 cm (12 x 17 pollici)
Spedizione arrotolata in tubo
Consegna Regno UnitoConsegna GermaniaConsegna USA e resto del mondo
Solo stampaOltre 50,8 x 40,6 cm (20 x 16 pollici)Oltre 30,5 x 43,1 cm (12 x 17 pollici)Oltre 30,5 x 43,1 cm (12 x 17 pollici)

Opzioni di consegna per formato dell’ordine

Posta o corriere
Consegna Regno UnitoConsegna GermaniaConsegna USA e resto del mondo
Solo stampa101 x 76,2 cm (40 x 30 pollici)100 x 70 cm (39,3 x 27,5 pollici)100 x 70 cm (39,3 x 27,5 pollici)
Solo corriere
Consegna Regno UnitoConsegna GermaniaConsegna USA e resto del mondo
Solo stampaOltre 101 x 76,2 cm (40 x 30 pollici)Oltre 100 x 70 cm (39,3 x 27,5 pollici)Oltre 100 x 70 cm (39,3 x 27,5 pollici)
Stampe incorniciate o montate101 x 76,2 cm (40 x 30 pollici)101 x 76,2 cm (40 x 30 pollici)101 x 76,2 cm (40 x 30 pollici)
In cassa con corriere specializzato, prezzo al checkout
Consegna Regno UnitoConsegna GermaniaConsegna USA e resto del mondo
Stampe incorniciate o montateOltre 101 x 76,2 cm (40 x 30 pollici) fino a 127 x 191 cm (50 x 75 pollici)Oltre 101 x 76,2 cm (40 x 30 pollici) fino a 127 x 191 cm (50 x 75 pollici)Oltre 101 x 76,2 cm (40 x 30 pollici) fino a 127 x 191 cm (50 x 75 pollici)
Su preventivo
Consegna Regno UnitoConsegna GermaniaConsegna USA e resto del mondo
Stampe incorniciate o montateOltre 127 x 191 cm (50 x 75 pollici)Oltre 127 x 191 cm (50 x 75 pollici)Oltre 127 x 191 cm (50 x 75 pollici)
Aggiornato il ottobre 2026

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