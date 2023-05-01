Quali sono le opzioni di consegna per stampe, montaggi e cornici?

Le opzioni di consegna tra cui puoi scegliere dipendono dal fatto che l’ordine sia di stampa, montaggio o incorniciatura, dal formato e, infine, dal fatto che venga spedito dal Regno Unito o dalla Germania.
Ecco le regole:
Tipo di imballaggio per formato dell’ordine
|Spedizione in piano in busta
|Consegna Regno Unito
|Consegna Germania
|Consegna USA e resto del mondo
|Solo stampa
|50,8 x 40,6 cm (20 x 16 pollici)
|30,5 x 43,1 cm (12 x 17 pollici)
|30,5 x 43,1 cm (12 x 17 pollici)
|Spedizione arrotolata in tubo
|Consegna Regno Unito
|Consegna Germania
|Consegna USA e resto del mondo
|Solo stampa
|Oltre 50,8 x 40,6 cm (20 x 16 pollici)
|Oltre 30,5 x 43,1 cm (12 x 17 pollici)
|Oltre 30,5 x 43,1 cm (12 x 17 pollici)
Opzioni di consegna per formato dell’ordine
|Posta o corriere
|Consegna Regno Unito
|Consegna Germania
|Consegna USA e resto del mondo
|Solo stampa
|101 x 76,2 cm (40 x 30 pollici)
|100 x 70 cm (39,3 x 27,5 pollici)
|100 x 70 cm (39,3 x 27,5 pollici)
|Solo corriere
|Consegna Regno Unito
|Consegna Germania
|Consegna USA e resto del mondo
|Solo stampa
|Oltre 101 x 76,2 cm (40 x 30 pollici)
|Oltre 100 x 70 cm (39,3 x 27,5 pollici)
|Oltre 100 x 70 cm (39,3 x 27,5 pollici)
|Stampe incorniciate o montate
|101 x 76,2 cm (40 x 30 pollici)
|101 x 76,2 cm (40 x 30 pollici)
|101 x 76,2 cm (40 x 30 pollici)
|In cassa con corriere specializzato, prezzo al checkout
|Consegna Regno Unito
|Consegna Germania
|Consegna USA e resto del mondo
|Stampe incorniciate o montate
|Oltre 101 x 76,2 cm (40 x 30 pollici) fino a 127 x 191 cm (50 x 75 pollici)
|Oltre 101 x 76,2 cm (40 x 30 pollici) fino a 127 x 191 cm (50 x 75 pollici)
|Oltre 101 x 76,2 cm (40 x 30 pollici) fino a 127 x 191 cm (50 x 75 pollici)
|Su preventivo
|Consegna Regno Unito
|Consegna Germania
|Consegna USA e resto del mondo
|Stampe incorniciate o montate
|Oltre 127 x 191 cm (50 x 75 pollici)
|Oltre 127 x 191 cm (50 x 75 pollici)
|Oltre 127 x 191 cm (50 x 75 pollici)