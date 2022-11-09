Come posso cambiare il metodo di pagamento per il piano di archiviazione?

Come aggiornare i dettagli di pagamento per il piano di archiviazione del tuo account.
Lo spazio di archiviazione aggiuntivo può essere pagato solo tramite carta di credito / debito.
Ecco come puoi aggiornare il metodo di pagamento per lo spazio di archiviazione:
- Accedi al tuo account creativehub
- Vai al tuo account creativehub e clicca sul tuo nome nell’angolo in alto a destra della pagina.
- Vai su: ‘Impostazioni Account’ > ‘Fatturazione’
- Nella sezione ‘Carta di Credito / Debito’ potrai eliminare un metodo di pagamento esistente ed aggiungere una nuova carta.
- Clicca su ‘Aggiungi nuova carta’ ed inserisci i dettagli della tua carta di credito / debito e i dati di fatturazione.
- Clicca su ‘Aggiungi nuova carta’ per salvare il nuovo metodo di pagamento.
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