Se faccio un downgrade del mio spazio di archiviazione, ottengo un rimborso per il periodo rimanente che ho già pagato?

Cosa accade se fai un downgrade del tuo piano di archiviazione.
Ottengo un rimborso per lo spazio di archiviazione rimanente?
Non riceverai alcun rimborso se effettui un downgrade del tuo piano di archiviazione.
Rimarrai nel piano corrente fino alla fine del periodo di fatturazione. Dopo questo periodo, si attiverà in automatico il nuovo piano.
Assicurati che lo spazio di archiviazione utilizzato sia entro i limiti del tuo nuovo piano prima della data di cambio.
Hai ancora delle domande riguardanti lo spazio di archiviazione?
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