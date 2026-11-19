Il credito stampa è un saldo registrato sul tuo account su order.creativehub.io. Per usarlo non devi inserire nulla: viene scalato automaticamente dal tuo prossimo ordine al checkout, e sulla tua carta viene addebitato solo l'importo che resta.

Dove vedere il tuo saldo

Apri Settings (impostazioni) e cerca la scheda Print credit (credito stampa). La scheda compare solo quando hai un saldo.

Come arriva il credito sul tuo account

Gesto di cortesia. Il nostro team di assistenza può aggiungere credito quando qualcosa è andato storto con un ordine.

Il nostro team di assistenza può aggiungere credito quando qualcosa è andato storto con un ordine. Rimborsi. Quando viene concordato un rimborso parziale, puoi scegliere di riceverlo come credito invece che come rimborso sulla carta.

Quando viene concordato un rimborso parziale, puoi scegliere di riceverlo come credito invece che come rimborso sulla carta. Promozioni. Una promozione occasionale annunciata da noi può aggiungere credito agli account.

Questi sono gli unici modi in cui viene aggiunto credito. Il programma di segnalazione clienti che avevamo in passato è stato chiuso.

Come viene speso

Viene applicato automaticamente al checkout e riduce l'importo addebitato sulla tua carta salvata.

Viene scalato prima del calcolo dell'IVA.

Se il credito copre l'intero ordine, sulla tua carta non viene addebitato nulla.

Valuta

Il credito è registrato nella valuta del tuo account (GBP, EUR o USD) e non può essere trasferito da una valuta all'altra. Se in seguito cambi paese di residenza, contattaci per l'eventuale credito che hai ancora.

Ha una scadenza?

Al momento il credito stampa non scade automaticamente. Se un determinato credito è stato emesso con una data di scadenza, la data è indicata nell'email che hai ricevuto quando è stato aggiunto.

Prima che venga scalato il credito, il costo di un ordine deriva dal nostro listino prezzi, che riporta stampa, montaggio e cornici per formato.