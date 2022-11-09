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Le programme de recommandation fonctionne-t-il dans différentes devises ?

Vérifiez si notre programme de recommandation s’adapte à des monnaies différentes.

  • Vous pouvez gagner des crédits d’impression dans différentes devises. 
  • Quand vous nous adressez un client qui règle sa commande dans une monnaie différente de la vôtre, les 10 % que vous gagnez seront automatiquement convertis dans votre monnaie. 

Veuillez noter que la conversion sera effectuée selon un taux fixe prédéterminé, qui ne peut être modifié. Celui-ci peut différer du taux de change au comptant, qui fluctue constamment.

Mis à jour le 9 novembre 2022

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