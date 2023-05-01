Mes tirages sont-ils expédiés à plat ou roulés en tube ?

Les tirages sont-ils envoyés à plat dans une enveloppe, ou roulés dans un tube ? Plusieurs facteurs entrent en jeu, comme le nombre de tirages, le type de papier et le format, nous ne pouvons donc pas donner de seuil définitif à 100 %.

En règle générale, toutefois, voici ce qui s’applique pour que les articles soient expédiés de la façon la plus adaptée et la plus sûre selon leur format et la durée du transport :