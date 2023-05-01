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Mes tirages sont-ils expédiés à plat ou roulés en tube ?

Les tirages sont-ils envoyés à plat dans une enveloppe, ou roulés dans un tube ? Plusieurs facteurs entrent en jeu, comme le nombre de tirages, le type de papier et le format, nous ne pouvons donc pas donner de seuil définitif à 100 %.

En règle générale, toutefois, voici ce qui s’applique pour que les articles soient expédiés de la façon la plus adaptée et la plus sûre selon leur format et la durée du transport :

Envoyé à plat dans une enveloppe
Livraison États-Unis et CanadaLivraison Royaume-UniLivraison AllemagneLivraison reste du monde
Moins de 12″x16″ (30x40 cm)Jusqu’à 16 pouces (42 cm/A3) sur le grand côtéJusqu’à 16 pouces (42 cm/A3) sur le grand côtéJusqu’à 16 pouces (42 cm/A3) sur le grand côté
Envoyé roulé dans un tube
Livraison États-Unis et CanadaLivraison Royaume-UniLivraison AllemagneLivraison reste du monde
12″x16″ (30x40 cm) et plusPlus de 16 pouces (42 cm) sur le grand côtéPlus de 16 pouces (42 cm) sur le grand côtéJusqu’à 16 pouces (42 cm/A3) sur le grand côté
Mis à jour le octobre 2026

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