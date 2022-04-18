À propos de theprintspace

Créé en 2007, theprintspace a été la première entreprise d’impression fine art en ligne du Royaume-Uni. Nous avons fait un grand pas vers la démocratisation du monde de l’art pour les artistes émergents, en ramenant le coût de production d’une exposition de taille moyenne d’environ 6 000 à 12 000 € (5 à 10 000 £) à environ 1 200 € (1 000 £). Pour cela, nous avons publié les profils d’impression de nos machines professionnelles, ainsi qu’un guide pour mettre en place une gestion des couleurs chez soi (calibrage de l’écran, murs de couleur neutre, installation des profils, épreuvage écran dans Photoshop, etc.). Une fois ce processus suivi, l’utilisateur pouvait préparer lui-même son tirage, sans avoir à nous expliquer comment faire, ce qui rendait le tout plus rapide et bien moins cher.



15 ans plus tard, ce processus est toujours le même et a été adopté par le reste du secteur. Depuis, nous avons ajouté des services de dropshipping pour t’aider à vendre ton art en ligne, nous disposons de sites de production à l’international pour réduire les frais de transport et les délais de livraison de tes tirages, et nous sommes devenus neutres en carbone.

Le logiciel que nous avons développé pour traiter tes commandes, stocker tes fichiers et se connecter à ta boutique en ligne afin d’automatiser le dropshipping s’appelle creativehub.