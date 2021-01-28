¿Cómo cambio la dirección de entrega después de hacer el pedido?

Aprende a comprobar el estado de tu pedido y a modificar la dirección de entrega.

¿Puedo cambiar la dirección de entrega?

Sí, puedes cambiar la dirección de entrega después de haber hecho tu pedido online. Sin embargo, según la fase del proceso de producción en la que esté tu pedido, la forma de cambiar la dirección será distinta.

Primero tendrás que comprobar el estado de producción de tu pedido. Para ello, sigue estos pasos:

Inicia sesión en tu cuenta de creativehub

Ve a la parte superior derecha de la página y haz clic en tu nombre. Se abrirá un menú desplegable

Selecciona la opción «Print orders» (pedidos de impresión)

Se abrirá una página con la lista de todos los pedidos de impresión que has hecho desde tu cuenta

El estado de tu pedido

Si el estado de tu pedido es «In production» (en producción), llámanos o escríbenos lo antes posible con tu número de pedido y la nueva dirección, y podremos modificarla antes del envío.

Si el estado de tu pedido es «Dispatched» (enviado), tendrás que solicitar el cambio de dirección de entrega al transportista utilizado. Sigue las instrucciones que te indicamos a continuación.

Royal Mail Tracked 24®

Para acceder a las opciones de entrega de un pedido que ya hemos enviado con Royal Mail Tracked 24® (envíos dentro del Reino Unido), sigue estos pasos:

Recibirás un correo de Royal Mail la mañana de la entrega con una franja horaria. Incluye un botón rojo, «Choose a delivery option» (elegir una opción de entrega), para cambiar tu entrega.

En la siguiente pantalla tendrás que introducir el código postal al que se envía tu pedido. Después verás las opciones disponibles.

Puedes:

Cambiar la fecha de entrega. Hay un desplegable para seleccionar la nueva fecha

Probar con un vecino. Cambiar la entrega a un vecino: tendrás un menú desplegable con las direcciones de tu calle para elegir

Entregar en mi dirección. Continuar con la entrega en la dirección original pero, si no hay nadie para recibirla, probar con un vecino o dejarla en un lugar seguro, que puedes especificar.

Entregar en otra dirección. Introducir una nueva dirección de entrega. En este punto tu pedido ya estará asignado para su reparto; sin embargo, si Royal Mail no puede entregarlo en la dirección original, al volver al centro de reparto se asignará a la nueva dirección y se entregará en un plazo de 2 días a partir de ese momento.

Recoger en una oficina de correos o en el centro de reparto. Con ambas opciones verás un mapa con las oficinas disponibles para que elijas dónde recogerlo. Como en la imagen de abajo

Mensajería DHL Express

Para acceder a las opciones de entrega de un pedido que ya hemos enviado con mensajería DHL Express, haz clic aquí