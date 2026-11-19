Las impresiones más pequeñas viajan planas en un sobre rígido de cartón ondulado y las más grandes van enrolladas en un tubo. Cada impresión va en su propia funda de papel glassine bajo papel de seda, y ninguna cinta adhesiva toca la impresión. El embalaje está incluido en todos los pedidos con entrega y lo elegimos nosotros según el tamaño de la impresión.

Plana o enrollada

Las impresiones de hasta 12 x 17 in (30,5 x 43,1 cm) de tamaño total de papel, incluido cualquier borde, se envían planas. Todo lo que sea más grande va enrollado en un tubo.

Las piezas enmarcadas y montadas se embalan ya ensambladas, con cantoneras, y se envían por mensajería.

Tamaños de tubo

Nuestro estudio de Düsseldorf usa tubos de 65, 90, 110 y 156 cm de largo, y de 10 a 12 cm de ancho. La impresión se enrolla a lo largo de su lado largo, así que su lado corto determina el tubo.

Varias impresiones pueden compartir un tubo, y un pedido grande puede repartirse en más de uno.

Cómo van protegidas las impresiones por dentro

Cada impresión va envuelta en su propia funda de papel glassine y cubierta con papel de seda, así que las impresiones del mismo paquete no se tocan entre sí.

En un tubo, el rollo se mantiene en su sitio con un acolchado de plástico de burbujas. Ninguna cinta adhesiva toca la impresión.

Todo nuestro embalaje, incluidas la cinta, las pegatinas y las cantoneras, es reciclable o biodegradable.

¿Puedo pedir un tubo en lugar de un sobre?

No. El embalaje depende del tamaño de la impresión y no se puede cambiar a petición. El embalaje plano sujeta mejor una impresión pequeña y reduce el movimiento durante el transporte, mientras que enrollar una impresión pequeña aumenta el riesgo de marcas de presión, de que se curve y de daños en la superficie. Los tubos se reservan para los formatos que hay que enrollar.

Desembalar y aplanar una impresión enrollada

Quita una de las tapas y saca el rollo entero deslizándolo. No tires de una sola impresión.

Sujeta las impresiones por los bordes, con las manos limpias y secas o con guantes de algodón.

No dobles una impresión en sentido contrario a la curvatura.

Para aplanar una impresión giclée enrollada, déjala en su glassine, colócala boca abajo sobre una superficie limpia y plana, cúbrela con un tablero, ponle peso de forma uniforme y déjala así uno o dos días.

Qué hay y qué no hay en el paquete

El embalaje es neutro, y nunca incluimos un recibo impreso, una factura ni precios. Aun así, la documentación de envío puede mencionar a theprintspace, y la etiqueta de un pedido que haces tú mismo muestra a theprintspace como remitente.

No incluimos etiquetas de devolución ni organizamos envíos de vuelta. La entrega es solo de ida; si las impresiones tienen que viajar después a otro sitio, por ejemplo de vuelta de una exposición, ese envío lo organizas tú o el espacio expositivo.

No facilitamos las dimensiones ni el peso del paquete embalado. El precio de entrega que se muestra al hacer el pedido ya cubre el tamaño y el peso del paquete.

Llevar un tubo en un vuelo

Antes de hacer el pedido, compara el límite de longitud de la aerolínea con las longitudes de los tubos, porque algunos límites quedan entre dos tamaños de tubo.

Compruébalo antes de hacer el pedido

Envíanos el tamaño exacto de la impresión, el papel y la cantidad antes de que el pedido entre en producción y podremos confirmarte si se enviará plano o en tubo, en qué tubo irá y cómo se repartirán las impresiones entre los tubos. Escribe a info@creativehub.io.

Si una impresión llega arrugada o dañada

Fotografía el embalaje además de las impresiones afectadas y envíanos las imágenes en un plazo de siete días desde la entrega. Cuando el daño se ha producido durante el transporte, enviamos una reposición a nuestro cargo. Consulta Mis impresiones han llegado dañadas y nuestra página de servicios de entrega.

Todo este embalaje es reciclable o biodegradable, y la página sobre nuestra contribución al medioambiente explica el planteamiento general de embalaje sostenible y compensación de emisiones.