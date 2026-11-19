Sí, si lo pides. Podemos retener un pedido y enviarlo en la fecha que elijas o a partir de ella. No hay un ajuste para hacerlo por tu cuenta, así que escribe a info@creativehub.io con el número de pedido y lo que necesitas, cuanto antes. No se puede retener un pedido una vez enviado.

Cómo pedirlo

Apunta el número de pedido. Escribe a info@creativehub.io con el número de pedido y la fecha más temprana en la que el paquete debe salir de nuestro estudio.

Si ya sabes que necesitas una entrega más tardía, pídelo en cuanto hagas el pedido.

Cómo funciona una retención por fecha de envío

El pedido se produce en el plazo habitual y después se retiene en el envío.

Sale en la fecha que pediste o a partir de ella.

Los plazos de entrega cuentan desde el día del envío, así que suma a esa fecha el tiempo de entrega de tu servicio.

Una retención solo retrasa el momento en que sale el pedido. No cambia el momento en que se cobra.

Retener un pedido mientras se comprueba algo

Si detectas un problema después de hacer el pedido, como una dirección incorrecta o un pedido duplicado, avísanos de inmediato y retenemos el pedido antes de la producción mientras se resuelve. Consulta también ¿Cómo puedo cambiar mi dirección de entrega después de hacer el pedido?

Cuánto tardan la producción y la entrega una vez liberado el pedido se explica en nuestra página de servicios de entrega.

Cuando elijas una fecha de envío, nuestra página de opciones de entrega y sus plazos te ayuda a calcular cuándo debería llegar el paquete.