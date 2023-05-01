Recoger pedidos en nuestro estudio de Londres

Consejos de embalaje e información sobre tiempos de producción para clientes que recogen un pedido de impresión online en nuestro estudio de Londres.

Recoger tu pedido

Para la recogida de pedidos de impresión en nuestro estudio de Londres, nuestro objetivo es tener tus láminas listas en un plazo de 2 a 4 horas* desde el momento en que haces el pedido.

Si vas a recoger tus láminas, te recomendamos traer un tubo o un sobre.

También puedes comprar un sobre o un tubo por un pequeño importe en recepción. Así mantenemos nuestros precios lo más bajos posible y fomentamos el reciclaje.

*Los plazos de impresión pueden variar según la cantidad y el tamaño de las láminas.