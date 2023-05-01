Recoger pedidos en nuestro estudio de Londres

Consejos de embalaje e información sobre tiempos de producción para clientes que recogen un pedido de impresión online en nuestro estudio de Londres.
Recoger tu pedido
- Para la recogida de pedidos de impresión en nuestro estudio de Londres, nuestro objetivo es tener tus láminas listas en un plazo de 2 a 4 horas* desde el momento en que haces el pedido.
- Si vas a recoger tus láminas, te recomendamos traer un tubo o un sobre.
- También puedes comprar un sobre o un tubo por un pequeño importe en recepción. Así mantenemos nuestros precios lo más bajos posible y fomentamos el reciclaje.
*Los plazos de impresión pueden variar según la cantidad y el tamaño de las láminas.