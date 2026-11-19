Usa order.creativehub.io para pedir impresiones, tiras de prueba, montaje y enmarcado para ti. Usa sell.creativehub.io para vender impresiones y enviarlas mediante dropshipping a través de una tienda. Son dos sitios distintos, y un mismo acceso de creativehub sirve para los dos.

Para qué sirve cada sitio

Sitio Qué haces en él order.creativehub.io Subes tus archivos y luego pides impresiones, tiras de prueba, montaje y enmarcado, y pagas con tarjeta. Tus archivos subidos están en All Images (todas las imágenes), donde seleccionas las imágenes y haces el pedido. Los pedidos anteriores y las facturas están en Print orders (pedidos de impresión). sell.creativehub.io Configuras productos para tu propia tienda, conectas Shopify, WooCommerce, Squarespace, Wix o Big Cartel, y gestionas los pedidos de dropshipping, los certificados y la imagen de marca.

Si es la primera vez que trabajas con nosotros, las páginas del servicio de impresión y de dropshipping explican lo que ofrece cada parte.

No encuentro la manera de pedir una impresión o una tira de prueba

Estás en el sitio Sell. Los pedidos normales de impresión, los pedidos a medida y los de tiras de prueba no se hacen allí, y no tiene ninguna casilla para seleccionar imágenes que imprimir. Ve a order.creativehub.io e inicia sesión con la misma dirección de correo y la misma contraseña.

La antigua descarga "Save for Web" ha dejado de existir. Ahora los archivos se suben y se gestionan en All Images.

Iniciar sesión

Puedes iniciar sesión con tu dirección de correo y tu contraseña. La página de acceso también puede ofrecer Continue with Google (continuar con Google), Continue with Apple (continuar con Apple) y Sign in with a passkey (iniciar sesión con una clave de acceso), encima del formulario de correo en las pestañas Sign In y Sign Up. Cada botón aparece solo donde esa opción está activada, así que puede que veas uno, dos o los tres. Inicies sesión como inicies, es la misma cuenta única en los dos sitios.

Google o Apple: haz clic en el botón, inicia sesión con ese proveedor y volverás a creativehub con la sesión iniciada.

haz clic en el botón, inicia sesión con ese proveedor y volverás a creativehub con la sesión iniciada. Clave de acceso (passkey): inicia sesión con Face ID, Touch ID o el PIN de tu dispositivo en lugar de una contraseña. Añade una en Settings → Security : en la tarjeta Passkeys haz clic en Add a passkey (añadir una clave de acceso) y completa lo que te pida tu dispositivo. Más adelante puedes cambiar el nombre de una clave de acceso o eliminarla.

inicia sesión con Face ID, Touch ID o el PIN de tu dispositivo en lugar de una contraseña. Añade una en : en la tarjeta haz clic en (añadir una clave de acceso) y completa lo que te pida tu dispositivo. Más adelante puedes cambiar el nombre de una clave de acceso o eliminarla. Contraseña: si es tu primera visita desde la actualización de nuestra plataforma, tienes que restablecer tu contraseña una vez. En la página de inicio de sesión elige Forgot your password? (¿has olvidado tu contraseña?) y abre el enlace en el mismo navegador desde el que lo pediste.

Si has activado la autenticación en dos pasos, se sigue comprobando como siempre: una clave de acceso sustituye a la contraseña, no al segundo factor. Puedes seguir usando tu correo y tu contraseña junto con cualquiera de las otras opciones.

Pedir sin crear una cuenta

En el sitio Order puedes subir archivos, configurar tus impresiones y añadirlas a la cesta antes de crear una cuenta. Al finalizar la compra indicas una dirección de correo para que podamos enviarte la confirmación. Después puedes definir una contraseña para convertir esa sesión en una cuenta completa, y tu historial de pedidos se conserva. Hasta que lo hagas, tus archivos subidos y tu cesta existen solo en el navegador que usaste, así que si ya has hecho pedidos con nosotros, inicia sesión con tu dirección de correo de siempre para ver tus pedidos anteriores.

Si una página no carga o falla el inicio de sesión, consulta La web de pedidos no funciona: ¿qué debo comprobar primero?

Si el sitio que necesitas es Sell, nuestro resumen del dropshipping de láminas de arte explica cómo funciona vender y enviar láminas a través de tu propia tienda.