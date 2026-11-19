La mayoría de los problemas en order.creativehub.io y sell.creativehub.io se resuelven con una recarga completa, un nuevo inicio de sesión o un navegador distinto. Sigue las comprobaciones de abajo por orden. Si el mismo paso sigue fallando, escribe a info@creativehub.io con los datos que se indican más abajo.

Comprobaciones que puedes hacer, por orden

Fuerza una recarga completa. Con Ctrl + Shift + R, o Cmd + Shift + R en un Mac, el navegador vuelve a descargar la página desde cero. Empieza una sesión nueva. Sal de tu cuenta y vuelve a entrar: un inicio de sesión que ha caducado da errores raros. Vacía la caché del navegador y elimina sus cookies, y entra otra vez en tu cuenta. Cambia de navegador o de dispositivo. Vale cualquier Chrome, Safari, Firefox o Edge que esté al día. Deja que el sitio abra ventanas emergentes. Es en una pestaña nueva donde se muestran las facturas y los extractos. Pon una contraseña nueva. Usa Forgot your password? en la página de inicio de sesión y luego abre el enlace que recibas en el navegador desde el que se hizo la solicitud. Todo el mundo tiene que hacerlo una sola vez en su primera visita tras la actualización de nuestra plataforma. Asegúrate de que es el sitio que toca. Las impresiones se piden en el sitio Order y se venden en el sitio Sell, y con un único correo y contraseña entras en cualquiera de los dos. Consulta ¿Qué sitio debo usar?

¿Es un fallo o una norma?

Un mensaje que se explica solo suele indicar que el sitio está aplicando una norma, no que esté fallando. Casos típicos:

el archivo no se admite por no ser JPEG, PNG ni TIFF, por pasar de 2 GB o por no llegar a 2 megapíxeles (consulta ¿Desde qué tipos de archivo puedo imprimir mi obra?);

la subida no se admite por exceder tu límite de almacenamiento;

la producción ya ha empezado, así que el pedido ya no admite cancelación.

Ponte en contacto con nosotros cuando un error llegue sin explicación, o cuando un paso falle por segunda vez.

Cómo informar de un fallo

Escribe a info@creativehub.io usando la dirección con la que está registrada tu cuenta. Nada nos enseña el problema más rápido que una grabación de pantalla breve, aunque una descripción escrita precisa con capturas de pantalla es igual de válida. Necesitamos:

lo que querías conseguir, y lo que hizo el sitio en vez de eso;

cualquier mensaje de error palabra por palabra, como texto copiado o como captura de pantalla;

de cuál de los dos sitios se trataba, con la dirección de la página que muestra la barra de direcciones;

cada paso en secuencia, de manera que podamos reproducirlo;

el momento en que sucedió, más el navegador y el dispositivo utilizados;

algo que identifique lo afectado: un número de pedido, un nombre de producto o un nombre de archivo;

en un problema de subida, el archivo, o un enlace a él que se abra sin necesidad de iniciar sesión.

Nuestro equipo no tiene forma de entrar en una cuenta como si fuera su titular, y por eso los datos exactos acortan la búsqueda de la causa.

Varias de las páginas más nuevas del sitio Sell llevan una etiqueta Beta junto con un botón Report a bug; lo que escribas ahí va directo a nuestro equipo.

Si el problema está en el paso del pago, consulta ¿Por qué no puedo completar mi pedido al pagar? Si tienes una duda sobre qué pedir, la página de contacto recoge todas las formas de ponerte en contacto con nosotros.

Cuando la web vuelva a funcionar con normalidad, nuestra guía para conseguir la impresión perfecta te lleva por la preparación del archivo, la elección del tamaño y el pedido.